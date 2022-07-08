新冠疫情導致就醫減少……醫生年薪時隔10年首次減少. July. 08, 2022 07:49. by 金素英記者 ksy@donga.com. 據調查，受新冠疫情擴散的影響，2020年韓國醫生的年薪有所減少。這可能是市民們遵守洗手和戴口罩等個人衛生守則，少去醫院和診所的影響所致。 保健福利部7日發表了上述內容的《保健醫療人力實態調查》結果。首次發表的此次調查是以全國醫生、韓醫師、護士、藥劑師等20個保健醫療職業從業人員約201萬人為對象進行的。以2020年為基準，醫生的平均年薪約為2.31億韓元，從2019年的約2.36億韓元減少了500萬韓元左右。根據該調查結果，2010年醫生的年薪為1.38億韓元，到2019年為止每年都在增加，但進入2020年後首次減少。 進行調查的韓國保健社會研究院首席研究委員申英錫（音）表示：“受到了新冠流行導致國民就醫減少的影響，”“據分析，到小兒青少年科和耳鼻喉科就診的人大幅減少。” 醫生在所有20個保健醫療職業中工資水平最高。工資僅次於醫生的職業是牙科醫生，平均年薪約為1.95億韓元。其次是△韓醫師（約1.09億韓元）△藥劑師（約8400萬韓元）△韓藥師（約4900萬韓元）△護士（約4700萬韓元）。 申英錫表示：“與經濟合作與發展組織的平均水平相比，韓國保健醫療人力職業之間的工資差距較大，”“在經合組織主要國家，醫生的工資是護士的兩至三倍，而韓國卻達到了5倍。”

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