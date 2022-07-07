物價暴漲導致中產階層勞動者的實際收入減少. July. 07, 2022 08:03. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. 如果去除物價上漲的影響，今年第壹季度（1月至3月）生活在城市的中產階層勞動者的收入將比壹年前減少。鑒於6月份消費者物價上漲率已上升至6%，有人擔心實際收入減少幅度會更大。 據統計廳6日統計，今年第壹季度居住在城市的勞動者家庭中，收入處於下遊的20%至40%（第二等級）家庭的月平均實際收入為311萬韓元。這比壹年前同期減少了1.6%。第三等級（下遊40%至60%）和第四等級（下遊60%至80%）勞動者家庭的實際收入也分別比前壹年減少了1.0%和2.8%。 實際收入是消除物價帶來的影響後計算的收入指標。也就是說，被分類為中產階層的收入第二等級至第四等級的城市勞動者家庭的收入沒有像物價上漲壹樣增加。未消除物價上漲影響的名義收入，在第二等級至第四級級比1年前增加了0.9%至2.8%。 相反，收入下遊20%的第壹等級城市勞動者家庭的實際收入為月平均178.6萬韓元，比壹年前增加了0.9%。排在前20%的第五等級為1162.7萬韓元，增加了8.6%。據分析，與接受政府支援的第壹等級或收入本身較多的第五等級不同，第二等級至第四等級的城市勞動者家庭依靠勞動收入的部分較大，因此受到物價暴漲趨勢的沖擊更大。 預計，中產階層城市勞動者家庭的實際收入減少趨勢將持續壹段時間。這是因為，第壹季度（1月至3月）為3.8%的消費者物價上漲率，在第二季度（4月至6月）上升到了5.4%。這是自2008年第三季度（7月至9月，5.5%）以來物價上漲率首次突破5%大關。

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