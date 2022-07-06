擦別人家的空調……得到閃閃發光的詩歌. July. 06, 2022 08:03. by 李浩載記者 hoho@donga.com. “在浴室擦拭冰箱的擱板，這是要哪樣？” 詩人趙秀亨（51歲）在冰箱出差清掃作業時，從顧客那裏聽到了這樣的話。冰箱陷入了“整體困境”。食物殘渣像果凍壹樣硬邦邦的，黑泥黏糊糊的。為了去除擱板上的陳舊汙漬，在浴室清洗，結果顧客生氣了。 顧客默默地觀看了趙詩人在浴室打掃衛生的場面，直到後來才指出了這壹點。趙詩人還按照顧客的要求免費打掃了浴室。顧客說：“因為沒有現金，冰箱清掃費將匯到賬戶上。”雖然很生氣，但還是忍住了。吃住的事都難辦。但是顧客沒有寄錢。這是趙詩人最近出版的隨筆《用心做事，用身體做詩》（訥敏出版社•照片）中出現的軼事。 趙詩人在3日接受東亞日報的電話采訪時表示：“韓國有很多人輕視體力勞動，顧客和工作人員之間形成‘甲乙關系’的情況很常見”，“進入他人家裏工作的出差清掃既是體力勞動，也是感情勞動。”他從2015年開始和妻子壹起經營著家電產品清掃公司。 “清掃冰箱、空調、洗衣機等家電產品。以2人1組作業為基準，需要2~4個小時，收取10萬韓元左右。每當遇到清掃結束後堅持說冰箱歪了，或者剛進去工作就關掉家裏的空調的顧客時，就會反問為什麽用身體做事會受到歧視。” 並不是只與“真相顧客”見面。正在清掃洗衣機的他在殘渣過濾網找到了金項鏈的碎片，顧客看到碎片後吐露了自己與丈夫的回憶。聽到去世前送滾筒洗衣機和項鏈的丈夫和顧客的故事後，他寫了壹首詩。“消失的黃色18金線項鏈鱷漂浮在水中的某個地方鱷還沒有洗完的我們家那位鱷從洗衣渣中帶回來”（出自《現在…》中) “清掃顧客滿意的家電產品時，也會遇到成為詩的故事。比起靜靜地坐著寫的文章，從現實中打撈出來的詩更能得到人們的共鳴。以那種心態打掃衛生，寫詩。”

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