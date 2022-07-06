負增長憂慮中24年未有的高物價……需要讓步和忍耐的時期. July. 06, 2022 08:04. . 統計廳昨天表示，上個月消費者物價上漲率為6%，創下了23年零7個月以來的最高值。隨著餐飲費、油價、肉類價格等生活物價的上漲，家庭的負擔正在加重。日本野村證券警告說，在這種情況下，如果上調利率，韓國第三季度的國內生產總值將比壹年前減少2.2%，實現負增長。烏克蘭戰爭和供應網崩潰引發的危機正在韓國經濟整體擴散。 目前，我國經濟在物價暴漲的情況下，面臨著壹再出現工作崗位不足和經濟下降的進退兩難。受此影響，物價上漲率加上失業率的國民痛苦指數第壹季度為10.6，達到了2015年以來的最高水平。如果個人和企業的痛苦增大，消費就會萎縮，其結果只能重復出現失業再次增加的惡性循環。 問題是，要擺脫這種惡性循環，並沒有明確的政策手段。為了控制暴漲的物價，上調利率不可避免，但壹旦蜢樣，經濟可能進壹步停滯。這是左右為難的兩難境地。雖然目前韓美利率逆轉帶來的資本流出憂慮很大，但由於超過1800萬億韓元的家庭負債，很難大幅提高標準利率。在匯率防禦上使用美元的結果是，雖然外匯儲備額在金融危機以後以最大幅度減少，但昨天韓元對美元的匯率在13年後首次超過了1300韓元。 目前的危機不僅在部分地區，在世界各國也同時爆發，因此更難應對。美國上個月的物價上漲率創下了41年來的最高值，未能繳納月租的弱勢群體失去了房子，輾轉於汽車旅館。由於俄羅斯的天然氣供應中斷，歐洲全境陷入能源困難，這種情況下，英國因要求提高工資的示威，道路陷於癱瘓。如果全球經濟沖擊轉移到國內，已經陷入低迷的韓國經濟將很難堅持下去。 高物價和低增長重疊的復合危機不會在短期內結束，很有可能引發長期戰。當局認為，如果按照目前的趨勢發展下去，下半年的物價上漲率將達到7、8%，明年經濟將比今年更加萎靡。政府應該動員所有政策手段應對危機。但是僅靠政府的努力是無法克服堪比外匯危機的經濟打擊的。企業應減少將原材料價格上漲部分轉嫁到價格上的速度，個人應克制上調工資的要求，共同參與物價穩定。只有各經濟主體都作出讓步，才是減少國家痛苦的解決方法。

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