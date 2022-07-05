元老級音樂家為建立歌劇歷史博物館而聚頭商議. July. 05, 2022 08:09. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. 聲樂家等元老級音樂家為建立韓國歌劇歷史博物館而聚頭商議。 前國立歌劇團長朴秀吉4日在首爾中區高麗亞那酒店與歌劇愛好者EO Technics會長成奎東、作曲家李健勇（前韓國藝術綜合學校校長）等舉行了記者招待會，並表示：“5月19日組成了韓國歌劇歷史博物館推進委員會，決定推進博物館的設立。” 首次推進委員會由女高音歌唱家李圭道（前梨花女子大學音樂學院院長）、男高音歌唱家朴成元（前國立歌劇團團長）等8名聲樂家和導演金洪承、指揮家金德基等12人組成，朴秀吉團長和成奎東會長擔任共同推進委員長。 共同推進委員長朴秀吉表示：“隨著歌劇元老們依次去世，重要資料消失，感到非常惋惜。首先要確保資料。”曾擔任韓國瓦格納協會理事和監事的共同推進委員長成奎東表示：“首先將收集的資料保管在京畿道安養市EO Technics總部，之後將準備可以展示資料的博物館空間。”朴秀吉委員長表示：“推進委員們認為，在首爾瑞草洞藝術殿堂歌劇院內設立博物館是最理想的。” 作曲家李健勇表示：“韓國成為對世界的文化發信基地，僅壹年創作的歌劇就達20多部，從這壹點來看，（建立）韓國歌劇歷史博物館意義重大。” 負責資料收集和策展的檀國大學文化藝術系教授孫秀研（音）叮囑道：“希望擁有或知道在國內創作或演出的歌劇樂譜、照片、節目書、影像資料、錄音資料等的人聯系我們。

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