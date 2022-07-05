希特勒和斯大林的握手. July. 05, 2022 08:10. . 第壹次世界大戰開始前，德國在準備戰爭時，制定了絕對不能進攻俄羅斯的準則。萬壹進攻，也僅限於烏克蘭。德國需要的土地不是俄羅斯，而是烏克蘭。所幸當時這壹原則得到了遵守。 20世紀30年代希特勒的口號是“德國的生存”。也就是說，德國民族要想生存下去，需要更廣闊的領土。希特勒赤裸裸地指向波蘭、捷克、羅馬尼亞等東歐國家，並號稱為了得到那裏不惜與蘇聯壹戰。1938年希特勒吞並了捷克。廢除凡爾賽體制並宣布重新武裝的德國，不知不覺中已成為歐洲最強國家。法國軍方坦白說：“說實話，德軍更強大，自己可以防禦，但很難進攻。”再加上英國和法國沒能從造成1000萬犧牲者的第壹次世界大戰的噩夢中醒來。 這時候映入眼簾的國家是蘇聯。蘇聯在第壹次世界大戰時與協約國軍隊壹起與德國作戰。希特勒把目標瞄準了波蘭，僅次於捷克。從蘇聯的立場來看，如果德國占領波蘭，烏克蘭將面臨危險。德國從第壹次世界大戰前開始就把目光投向了烏克蘭，希特勒壹開口就說消滅馬克思主義的使命是納粹黨的使命。 波蘭也知道這壹點，與蘇聯簽訂了相互防衛協議。英、法的使節團奔赴莫斯科。三國要齊心協力挫敗希特勒的野心。這是局勢上無法拒絕的提議，但斯大林卻不屑壹顧。原來蘇聯還有保護烏克蘭的方法。那就是，與德國把波蘭分占壹半。由此而秘密誕生的條約就是德蘇互不侵犯條約。這兩個國家進攻波蘭，把它壹分為二，英國和法國只是裝出壹副賣力的樣子就結束了。 烏克蘭戰爭進入膠著狀態後，俄羅斯開始威脅依賴俄羅斯能源的德國。兩國還會攜手嗎？雖然這次這種可能性很小，但不知道什麽時候誰會背叛。不，國際政治中甚至不存在背叛這個詞。

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