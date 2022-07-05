費德勒亮相溫布爾登“百年球場”，全場觀眾起立鼓掌. July. 05, 2022 08:11. by 任寶美 bom@donga.com. 因膝蓋受傷而離開球場好長壹段時間的“網球皇帝”羅傑•費德勒（41歲•瑞士）表達了退役前想在溫布爾登再參加壹次比賽的願望。 3日，正在舉行2022溫布爾登網球公開賽的全英網球俱樂部舉行了中心球場開業100周年紀念儀式。在當天的活動中，從職業選手可以參加四大滿貫賽事的1968年以後（公開賽時代）首次獲得該大賽男單冠軍的羅德•拉沃（84歲•澳大利亞）開始，歷屆溫布爾登網球公開賽的26名單打冠軍逐壹被介紹。介紹順序是溫布爾登公開賽冠軍次數。繼賽會5屆冠軍維納斯•威廉姆斯（42歲•美國）之後，6屆冠軍比利•金（79歲•美國）和諾瓦克•德約科維奇（35歲•塞爾維亞）也入場後，擔任主持人的蘇•巴克（66歲•英國）表示：“還有嗎？有8次冠軍吧？”在觀眾席騷動期間，壹起擔任主持人的約翰•麥肯羅（53歲•美國）高喊“羅傑•費德勒”，中心球場正門被打開，費德勒露出燦爛的微笑。 坐滿中心球場的1.5萬名觀眾起立鼓掌迎接了傳奇。在費德勒之前被介紹到的德約科維奇也面帶微笑向費德勒鼓掌。當費德勒站在自己身邊時，德約科維奇高興地附上了耳語。 費德勒在去年該大賽8強賽結束後，接連接受了膝蓋手術。因為已經過了40歲，所以有觀測認為費德勒有可能就此隱退。但費德勒表示，“能夠在這個球場上進行很多比賽，真是幸運。我人生最大的勝利和最大的失敗，人生的亮點都在這裏。希望自己能回到這裏再比賽壹次。” 他指出，在中心球場上最令人難忘的瞬間是他在2001年大賽上在16強中戰勝當時世界排名第壹、衛冕冠軍皮特•桑普拉斯（52歲•美國）和2003年首次奪冠。費德勒說：“很懷念這裏。去年離開溫布爾登網球公開賽時，我曾想過今後‘今年會很困難’，但沒想到復出需要這麽長時間。”這是費德勒自1999年首次參加溫布爾登網球公開賽以來，今年首次未能參加該賽事。 根據大賽傳統，經常穿著白色運動服進入中心球場的費德勒當天身穿深色正裝出現在球場上。但是他穿的鞋子是白色網球鞋。

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