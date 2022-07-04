親明“初樂會”有意大舉挑戰最高委員. July. 04, 2022 07:41. by 許桐準 hungry@donga.com. 在共同民主黨8月28日全黨大會即將召開之際，該黨最高委員的競爭也不亞於黨代表（黨首）選舉。雖然黨代表和最高委員選舉是分開進行的，但在李在明議員很有可能挑戰黨權的情況下，親明（親李在明）議員們也大舉挑戰最高委員選舉。 對最高委員選舉最為積極的是黨內強硬派初選議員。此前，在培養出金容瑉（音，下同）、崔康旭等議員為最高委員的“初樂會”（初選國會議員會）成員中，金南國、梁宜源榮、李秀真（首爾銅雀乙區）議員等很有可能在此次全黨大會上參加最高委員選舉。 與李在明關系密切的這些議員1日召開記者會，提出“反對縮小黨代表權限”“擴大權利黨員及輿論調查比重”等要求，並對李在明表示支持。“初樂會”所屬壹名議員表示：“在此次全黨大會上，也將代言黨支持層的改革意誌。” 在3月9日總統選舉中擔任李在明隨行室長的韓俊鎬議員也在考慮參選。韓俊鎬最近接受記者采訪時表示：“雖然有準備參選最高委員的想法，但我會和已表示要參加（競選）的人談談，讓其中不錯的人參加。”“初樂會”所屬的張慶泰議員也表示，“參加全國青年當選者研討會後，如果形成決議（我將參加競選）”，對參選持開放態度。擔任黨內初選議員團體“共民初”運營委員長的高永仁議員也可能參加競選。 與提及多種候選人的親明陣營不同，在親文（親文在寅）陣營中，高旼廷議員實際上是唯壹的候選人。據悉，高旼廷正在尋求包括親文議員在內的周圍人的咨詢，並在最後階段權衡是否參加競選。 在該黨的傳統支持基礎湖南地區議員中，再選議員金勝男、宋甲錫和初選議員金會在被認為是最高委員候選人。 共同民主黨中堅集團還出現了三選議員徐瑛教參加競選的說法。該黨相關人士表示：“在之前的幾次全黨大會上，形成了將‘114’‘337’等黨代表候選人和最高委員候選人的符號捆綁在壹起進行選舉運動的趨勢，因此此次黨代表、最高委員候選人之間也將展開戰略合作。”

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