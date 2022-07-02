上半年貿易逆差史上最差……下半年出口也壹片漆黑. July. 02, 2022 07:41. by 世宗=金炯民記者、朴敏宇記者、郭道英記者 kalssam35@donga.com,minwoo@donga.com. 今年上半年（1 ~ 6月）韓國貿易收支逆差超過100億美元，創下了同期歷史最高紀錄。有企業預測，作為韓國經濟增長引擎的出口，下半年（7~12月）將止步於同比增長0.5%。經濟專家們警告說，隨著貿易赤字的慢性化，韓國經濟有可能陷入長期停滯。 產業通商資源部1日公布的今年上半年進出口統計結果顯示，上半年出口額為3503億美元，同比增長15.6%，進口額為3606億美元，同比增長26.2%。據統計，雖然以半年為基準達到了歷史最高出口額，但暴漲的能源進口額從中作梗，導致貿易收支出現103億美元的赤字。 此次貿易逆差規模超過了1997年上半年最大逆差91.06億美元。另外，今年6月的貿易收支逆差為24.72億美元，連續3個月出現逆差。這是自2008年6月至9月以來時隔14年再次出現這種情況。 下半年的出口前景並不樂觀。當天，全國經濟人聯合會對銷售額1000強企業中的150家12大出口主力行業企業進行了“2022下半年出口展望調查”。結果顯示，下半年出口同比僅增長0.5%。預測出口減少的企業指出，△原材料價格上漲導致出口競爭力減弱（41.2%）△海上及航空物流費用上漲等供應網困難（21.9%）△主要出口對象國經濟狀況惡化（21.1%）等是主要風險因素。 韓國國內股市連日下跌。1日，韓國綜合股價指數（KOSPI）比前壹個交易日下跌1.17%（27.22點），以2305.42收盤。連續三天呈1%左右的下降趨勢，當天跌至年度最低點。韓國綜合股價指數在盤中壹度跌至2291.49，自2020年11月以後時隔1年8個月跌破2300點。 首爾大學經濟學系教授金相峰（音）表示：“韓國已經陷入了長期低增長局面，恢復彈性不足，”“為了克服當前的危機，應該盡快進行產業結構改革。”

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