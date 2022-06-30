第八屆民選地方政府，應開啟符合第四次產業革命時代的地方化時代. June. 30, 2022 08:07. . 民選第八屆地方政府將於明天上臺。17個市道和226個市郡區負責人、地方議員將在今後4年內負責草根行政和議會。希望他們能為日益衰落的地方經濟註入活力，恢復隸屬於中央政治、喪失獨立性的地方自治本來的地位。 事實上，6月1日地方選舉是“地方”消失的選舉。隨著大選構圖的延續，如何拯救地方、如何讓地方自治更加紮根等地方議題被拋在腦後。雖然4年前被共同民主黨包攬的地方權力格局發生了巨大變化，但不能單純地停留在“朝野交替”上。無論哪個黨獲勝，如果找不到解決地方消亡危機的方案，又有什麽用呢？ 包括首爾在內的首都圈和地方的不均衡問題不是最近壹兩天的事情。在狹小的土地上，首都圈壹極體制正在逐漸深化。甚至有言論稱這是亡國現象。由於從非首都圈向首都圈的青年人口流失等原因，地區經濟失去了活力，大學正在崩潰。雖然將公共機關遷移到地方，到處都建立了“革新城市”，但卻是杯水車薪。 最終是如何持續創造更多好工作崗位的問題。應該超越急於獲得政府預算的水平，尋找符合第四次產業革命時代的經濟活性化方案。引進信息通訊、生物技術等尖端產業，產學合作。要積極探索培養創業企業等符合地區實情的各種對策。允許破格的稅制支援和規制特例的“機會發展特區”和“第四次產業開發特區”等也值得討論。將釜山、蔚山、慶南合並為壹個經濟圈的“釜蔚慶特大城市”等國土不均衡解決方案，也有必要制定周密的戰略進行挑戰。 市道知事的責任尤為重大。有時競爭，有時合作，要以創意性、革命性的想法致力於確保地方競爭力。不能把市道知事的職位，當作培養下屆大選等個人政治影響力的墊腳石。尹錫悅總統已提出將“大韓民國任何地方都適合生活的地方時代”作為國政目標。要不分朝野，全力支持地方活性化。希望新設“第二國務會議”。如果地方垮塌，中央也會垮塌。

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