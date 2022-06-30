金珉奎和趙珉奎將在釜山再次相遇. June. 30, 2022 08:07. by 金正勳記者 hun@donga.com. 在26日結束的韓國職業高爾夫（KPGA）韓國巡回賽可隆韓國公開賽上，在3個洞的延長賽上展開精彩對決的金珉奎（21歲）和趙珉奎（34歲）將在釜山再次相遇。 從30日開始，爲期4天的KPGA韓國巡回賽亞洲CC釜山公開賽將在釜山亞運會高爾夫俱樂部（71杆）舉行。這是本賽季新設的大賽，總獎金爲8億韓元，冠軍獎金爲1.6億韓元。本次比賽共有144名選手參賽，冠軍將獲得巡回賽2年的種子選手資格和1000個捷恩斯積分。 在本屆大會上，最受關注的選手是金珉奎。在韓國公開賽上擊敗趙珉奎，職業生涯首次奪冠的金珉奎將挑戰連續兩屆大賽的冠軍。最近連續兩次獲得冠軍的選手是2020年9月在HAZZYS高爾夫KPGA公開賽with日東湖高爾夫俱樂部和第36屆新韓東海公開賽上接連奪冠的金韓星（26歲）。 金珉奎本賽季的累計獎金已達7.2489億韓元，如果他在本次大賽上取得第2名（8000萬韓元）以上的成績，將成爲韓巡賽曆史上第一個單賽季獎金突破8億韓元的選手。對此，金珉奎表示：“乘著好的趨勢，心裏很舒服。我的高爾夫才剛剛開始。” 在日本職業高爾夫巡回賽（JGTO）出道的趙珉奎，雖然稱霸了2011年關西公開賽和2016年富士産經精英賽，但至今還沒有在國內舞台上奪冠。特別是包括本賽季的2次亞軍在內，趙珉奎在韓國巡回賽上僅亞軍就拿了6次之多，他決心在本次大賽上爭奪國內舞台的首個冠軍。在韓國巡回賽上，今年唯一取得2勝的金碧歐（32歲）則有望取得本賽季第3勝。 作爲推薦選手參賽的申龍鎮（58歲）將在此次大賽上挑戰曆屆最高齡冠軍紀錄。2005年崔相浩（67歲）以50歲零4個月25天的年齡在GS加德士每日經濟公開賽上創下了曆史最高齡冠軍紀錄。

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