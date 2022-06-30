地區健康保險加入者的65%，9月起保險費每月下調3.6萬韓元. June. 30, 2022 08:07. by 李知雲記者、金素英記者 easy@donga.com,ksy@donga.com. 國民健康保險地區加入者中，共有561萬戶家庭的健康保險費將從9月份開始平均下降3.6萬韓元。相反，此前被登記為職場加入者的被撫養者、不繳納健康保險費的高齡層等27.3萬人，從那時開始將成為保險費繳納對象。 保健福利部29日表示，將於30日對包含上述內容的《國民健康保險法施行令及施行規則修訂案》進行立法預告。此次健康保險修改的核心，是減輕個體戶等地區加入者的負擔。此前，有人指出，地區加入者除了收入外，針對其擁有的住宅和汽車也計算了健康保險費，因此比職場加入者負擔更重。 政府決定，從9月份開始，如果地區加入者擁有市價在1.2億韓元（公示價格8333萬韓元）以下的房屋或土地等房地產，將不征收財產保險費。針對汽車的健康保險費也規定，只有擁有4000萬韓元以上高價車輛才繳納保險費。通過此次措施，預計獲得健康保險費下調效果的地區加入者將達到全體的65%。 相反，雖然有余力支付健康保險費，但登記為職場加入者被撫養者的人將減少。之前，如果年收入超過3400萬韓元，將喪失被撫養者資格。但是從9月份開始，其標準將被加強為年收入2000萬韓元。與此同時，如果職場加入者中通過利息、分紅等賺取的收入超過2000萬韓元，將追加征收健康保險費。預計這相當於全體上班族的2%左右。 此次健康保險修改是根據2017年3月朝野協議采取的措施。自2018年7月第壹階段修改後，時隔4年適用第二階段修改。保健福利部第二次官李基壹當天表示：“根據此次修改，地區加入者的保險費負擔每年將減少約2.4萬億韓元。”

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