在野黨擬強行召開7月臨時國會……執政黨批評：“再次開始立法單獨行動”. June. 29, 2022 07:48. by 許桐準, 姜炅石 hungry@donga.com,coolup@donga.com. 共同民主黨28日提交公函，要求7月份召集臨時國會，事實上已經進入了強行單獨選舉國會議長團的程序。國民力量黨強烈反駁稱：“這是再次開始立法單獨行動的信號彈”。朝野之間進壹步戰雲密布。 當天，共同民主黨以170名所屬議員的名義提交公函，要求召開臨時國會。由此，從三天後的7月1日開始，臨時國會會期將開始。根據《國會法》，如果沒有議長，國會事務總長可以召開全體會議；壹旦召開全體會議，出席議員中最多次當選者將擔任臨時議長。目前事務總長由前共同民主黨議員李春錫擔任，第21屆國會最多次當選的議員是共同民主黨所屬的前任議長朴炳錫。也就是說，多數黨共同民主黨已經做好了單獨選出國會議長團的準備。 不過，共同民主黨似乎擔心“野蠻的立法狂奔”的批評，表示“到6月底為止，將最大限度地耐心說服執政黨”。該黨院內代表朴洪根當天在院內對策會議上表示：“現在不是張口就說立法單獨行動的時候，朝野恢復信任才是當務之急，國會正常化是當務之急。”針對當晚以總統特使身份出國前往菲律賓的國民力量黨院內代表權性東，他表示：“現在不是‘機場報到’的時候，‘民生報到’才是首要任務，‘國會報到’才是當務之急。” 共同民主黨領導層核心相關人士表示：“權院內代表將於周五即下月1日回國，因此周末還有余地，”“如果執政黨最終不合作，將準備單獨選出國會議長團。”但據悉，對於是否利用議長職權組建常任委員會，黨內也有不少人反對。院內發言人吳榮煥在會後會見記者時表示：“將於30日召開議員全體會議，聽取意見。” 權性東當天在院內對策會議上警告說：“如果（共同）民主黨單方面召開全體會議，將成為重新開始立法單獨行動的信號彈。對於民主黨要求組成司法改革特別委員會和撤回向憲法憲法起訴壹事，他表示，“（共同）民主黨正在采取‘完成完全剝奪檢察機關調查權’的臭招”，“如果再次用立法狂奔來處處為難政府，政府就不能正常工作，民生將面臨更大的危機”， 提出了“扯執政黨後腿”的概念。 權性東就共同民主黨方面對自己出國發動的攻勢反駁道：“我決定以特使身份出國是3周前的事情，”“趁著院內代表不在，擅自、單方面運營國會，這不是應有的基本政治道義。” 國民力量黨打算，關於組建國會下屬機構的協商越晚越有利。該黨國會相關人士表示：“如果（共同）民主黨通過教育部長朴順愛和保健福祉部部長金承熙的人事聽證會，使得批評輿論沸沸揚揚，那對執政黨來說將是巨大的負擔，”“目前的情況，是在野黨甚至掌握著立法權，因此執政黨沒有理由接受不利條件，就組建國會機構達成協議。”

한국어