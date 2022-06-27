尹錫悅將參加北約會議……要認真觀察國家利益的戰爭現場. June. 27, 2022 07:53. . 韓國總統尹錫悅為出席29日和30日在西班牙馬德裏舉行的北大西洋公約組織首腦會議，將於今天出國。這是韓國總統首次出席北約峰會，北約邀請韓國、日本、澳大利亞、新西蘭等亞太四國首腦出席，有了這壹次峰會。尹錫悅還將出席韓美日三國首腦會議，並與各國首腦舉行雙邊會談。總統室表示，備受關註的韓日首腦會談和亞太四國首腦會議召開的可能性很低。 對於就任後首次海外訪問、以首次登上多邊外交舞臺開始的尹錫悅來說，此次參加北約峰會與世界各國首腦進行自然接觸，這不能不說是壹個寶貴的機會。這不僅符合尹錫悅政府的外交基調，即通過擴大與世界第十位經濟實力相匹配的外交力量，構築“全球中樞國家”的地位，而且還是就任後通過韓美首腦會談大幅加強的“價值同盟”的全球擴張版外交舞臺。 但機會必然伴隨著風險。西方軍事同盟北約的此次會議是在俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭持續4個多月、美中之間全方位霸權競爭激化的時期舉行的。據悉，北約此次還將討論以10年為單位更新的“戰略概念”新版本，在俄羅斯之外，其中還包含應對中國挑戰的構想。中國早已表現出敏感的反應，稱“堅決反對任何煽動分裂和對抗的言行”。 在這種新冷戰對決中參加西方同盟會議，政府也不能不考慮由此帶來的外交負擔。總統室劃清界限說：“尹總統參加北約會議和韓國轉變為反中反俄政策的可能性完全無關。”他在談到加強以自由民主為基礎的“價值聯盟”的同時，為韓半島和平與解決朝核問題構建全面安保網絡，還強調半導體、核電站等雙邊層面的推銷外交，正是出於這種原因。 在國際社會根據價值和理念劃分、經濟也分離的大變動時期，走鋼絲式的均衡外交是不可能的。新政府作為西方陣營的壹個軸心，重新設定了韓國的外交坐標。不過，追隨自由主義國際秩序並不能保障韓國的國家利益。雖然是共享價值的西方同盟的會議，各國仍然展開著激烈的國家利益外交戰。希望這能成為外交新手尹錫悅總統正確感受和學習現場的重要機會。

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