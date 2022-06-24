對美元匯率13年來首次跌至1300韓元……“拋售韓國”壹旦決堤，將面臨大型危機. June. 24, 2022 07:51. . 昨天首爾外匯市場上，韓元兌美元的匯率比前壹天上漲4.5韓元，以1301.8韓元收盤。匯率突破1300韓元大關是自2009年7月以後約13年來的第壹次。美聯儲主席鮑威爾在參議院聽證會上提及經濟停滯的可能性，是匯率上升的直接原因。 今年1月份1200韓元左右的韓元對美元匯率在5個月內暴漲100韓元左右，是因為美國的緊縮動向、韓美利率逆轉的可能性增大。作為美國從3月份開始提高利率的結果，美元強勢和韓元貶值的基調持續，在此過程中，擔心匯率損失的外國人撤出了投資國內股市的資金，導致匯率再次上升。 高匯率還能起到提高出口企業價格競爭力的作用。但是像現在這樣全球經濟凍結的情況下，只會增加從海外進口原材料企業的費用負擔。用美元結算油費的航空公司已經因匯率暴漲受到了直接打擊。隨著第二金融圈和民間企業從海外籌集的對外債務接近1900億美元，償還負擔加重也是問題。隨著匯率在短期內暴漲，民間領域出現虧損的危險增大。 進入今年以來，企劃財政部每次匯率上漲時都會進行口頭介入或拋售外匯儲備，但效果並不明顯。經濟副總理秋慶鎬昨天也表示“將努力穩定市場”，但還不足以保衛匯率。韓國銀行列舉了過去韓美利率逆轉期外國資金流入的事例，對資本流出的憂慮劃清了界限。 最近，外國投資者從國內股票中抽身而減少債券投資，但政府和韓國銀行卻對情況過於輕視。1997年和2008年的經濟危機是未能阻止匯率暴漲和資本流出導致信用梗塞轉移到實物經濟而產生的悲劇。在“拋售韓國”行動如潮水般湧來之前，當局應該制定外匯市場安全措施。

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