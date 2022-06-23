“韓國版《紙鈔屋》是炒飯……用河回面具諷刺權力層”. June. 23, 2022 07:40. by 金哉希 jetti@donga.com. 韓國版《紙鈔屋》能否超越西班牙原著電視劇呢？如果是2017~2021年播出的西班牙Netflix電視劇《紙鈔屋》的粉絲，那麽24日公開的Netflix韓劇《紙鈔屋：共同經濟區》值得關注。原作講述了從西班牙造幣局盜竊24億歐元（約3.26萬億韓元）的武裝搶劫故事，大受歡迎。22日，在首爾江南區Coex舉行的制作發表會上，演員們和制作團隊表示，“加入了韓朝分裂等韓國元素，與原作不同。” 演員劉智泰、金允珍、朴海秀、全鍾瑞、李元宗，以及導演金弘善、編劇柳勇在出席了當天的發表會。電視劇背景是南北往來的共同經濟區域內的造幣局。該片講述了試圖在造幣局盜竊4萬億韓元的強盜和阻止他們的南北應對小組之間鬥智鬥勇的故事。劉智泰飾演的是計劃上演人質搶劫案的天才教授。朴海秀飾演強盜團首領柏林一角，全鍾瑞、李元宗、金智勳飾演了各自能力不同的強盜。金允珍和金成伍將分別飾演南北協商代表，朴明勳在劇中的身份則是被扣爲人質的造幣局局長。 與原作最不同的地方是南北分裂這一設定。對于共同經濟區的背景，金導演表示：“發生如此大規模的犯罪情況，現實中是否可行，非常苦惱。我認爲，如果南北分裂的話，這可能會在不久的將來發生。”柳作家表示：“雖然有很多講述南北分裂的作品，但在Heist（商店、銀行強盜）題材中，沒有出現南北強盜一起偷錢、南北警察齊心協力抓捕他們的故事。而這種情況是可能會發生在我們身上的。” 在韓國版《紙鈔屋》中，強盜們戴著河回面具。原作中強盜們戴上了西班牙畫家薩爾瓦多•達利的面具。朴海秀說：“如果說西班牙原作中通過面具表現了自由，那麽韓國版則希望通過河回面具來諷刺權力層。”全鍾瑞說：“河回面具笑得很開心，感覺很诙諧，另一方面也很怪誕。” 韓國版《紙鈔屋》能否與Netflix最賣座的作品《鱿魚遊戲》相匹敵也備受關注。金導演說：“多虧了《鱿魚遊戲》，我們才能坐在這裏。多虧韓國文化內容在世界上取得了好成績，才有了制作好作品的機會。”柳作家表示：“如果說西班牙的原作是大鍋飯（又稱西班牙海鮮飯），那麽我們就是炒飯。希望大家認爲始于西班牙的巨大慶典會在韓國再次舉行。”

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