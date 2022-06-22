“世界”號發射成功……開啟了宇宙強國之門. June. 22, 2022 07:53. . 韓國型運載火箭“世界”號昨天下午4時在全羅南道高興羅老宇宙中心發射升空，16分鐘後成功到達預定高度。搭載在“世界”號上發射的性能檢驗衛星在700公裏目標軌道上成功分離，開始向地面控制中心發送信號。這為韓國成為宇宙強國鋪平了道路。 “世界”號從2010年起歷時12年，是用韓國技術完成設計、制作、發射、管制等整個過程的“K-火箭”。火箭的心臟75噸發動機和發射架，均由韓國國內技術團隊制造。去年10月第壹次發射時，雖然在最後階段因三級火箭的不完全燃燒未能將模型人造衛星送入目標軌道，但在第二次發射中取得了完全的成功。考慮到宇宙發達國家的初期發射成功率只有30%，用純自立技術制造的火箭在兩次內成功將人造衛星送入軌道是非常了不起的成果。 至此，韓國成為繼俄羅斯、美國、中國、日本、歐盟、印度之後，第七個可以發射1噸以上實用衛星的國家。韓國還計劃於今年8月利用美國民間企業“太空探索技術公司”的發射體，運載月球軌道船“全世界號”，並計劃在2030年之前用性能改善的國產火箭發射登月飛船。63年前蘇聯向月球發射無人宇宙飛船，53年前美國宇航員踏上月球時擔心吃飯問題的不發達國家，現在正式加入了宇宙開發競爭。 到2027年為止，如果再發射4次“世界”號的成功經驗得以積累，預計國內宇宙產業將會更快地成長。支付數百億韓元、依靠其他國家的火箭發射的通信、氣象、軍事衛星將由韓國自主發射，還可以為其他國家發射衛星。僅今年發射的微型衛星就達700多顆，是去年的兩倍。韓國擁有獨立發射體開發能力後，作為軍事強國的地位也將得到進壹步加強。 當然，成為名副其實的宇宙強國的道路仍然很長。雖然世界宇宙產業規模已經超過半導體產業，但韓國的比重還不到1%。美國、中國等發達國家進入了由民間企業主導、政府支援的“新太空時代”。“世界”號發射的成功只是出發點。為了將宇宙產業培養成韓國未來成長的引擎，應該盡快制定中長期戰略。

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