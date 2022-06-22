韓國推動在北約峰會上舉行韓美日首腦會談. June. 22, 2022 07:54. by 洪秀英記者、東京=常駐記者 李相勛 gaea@donga.com,sanghun@donga.com. 韓國總統尹錫悅正在考慮在29日、30日在西班牙馬德裏舉行的北大西洋公約組織峰會上舉行韓美日三國首腦會談。這意味著，繼目前正在推進的韓國、日本、澳大利亞、新西蘭四國首腦會談後，韓日兩國將以北約峰會為契機，在多個雙邊會談中進行會晤。 據日本廣播協會（NHK）電視臺和朝日電視臺21日報道，日本首相岸田文雄表示希望在北約峰會期間與各國首腦舉行會談，並正在協調能否舉行韓美日首腦會談。據悉，日本政府正在研究在韓美日首腦會談上舉行包括澳大利亞、新西蘭在內的5個國家首腦會談的方案。韓國政府相關人士當天就日本媒體的報道表示：“據我所知，政府接到推進韓美日首腦會談的提議後，正在討論日程。” 如果韓美日首腦會談得以舉行，三國首腦將在文在寅政府初期的2017年9月聯合國大會期間會面之，時隔4年9個月再次會面。岸田文雄為了通過首腦會談牽制中國的軍事實力擴大，計劃就美國和日本推進的構想“自由開放的印度太平洋”進行合作，其中也包含著韓美日為對抗朝鮮的核、導彈開發而合作的意圖。 但是，如果韓美日三國在北約峰會上成功舉行首腦會談，韓日首腦會談很有可能不會舉行。日本政府目前對與韓國的雙邊首腦會談面露難色。因為面對下月10日的參議院選舉，日本不得不考慮本國保守強硬派的聲音。 對此，日本政府雖然擱置了立即舉行韓日雙邊首腦會談的計劃，但正在謀求通過韓國參與的多邊首腦會談，加強與對抗朝鮮、中國等國家的韓國的合作的方案。這也是為了響應美方希望改善韓日關系的要求。美國總統拜登認為，要想牽制中國，需要加強韓美日合作。拜登此前在5月21日的韓美首腦會談上也表示：“韓美日在經濟、軍事上維持非常緊密的三方關系非常重要。”

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