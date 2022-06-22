現代制鐵開發出電動汽車減速齒輪合金鋼. June. 22, 2022 07:55. by 田承勳 raphy@donga.com. 現代制鐵表示，爲了攻占電動汽車用高性能材料市場，開發了減速器齒輪用合金鋼和相關制造技術，並獲得了産業通商資源部的新技術認證（NET）。 現代制鐵開發的合金鋼與現有減速器零件中的鋼種相比，熱變形提高了48%，減少了驅動齒輪時産生的噪音，具有提高行駛靜音性的效果。另外，確保了高溫穩定性，減速器齒輪耐久性比之前增加了2倍以上。該技術將適用于今年上市的高性能電動汽車EV6 GT，之後計劃持續擴大適用車型。 根據《産業技術革新促進法》的新技術認證是革新性地改善並改良國內首次開發的技術或現有技術的優秀技術，是國家正式認證經濟、技術波及效果大、商用化時能夠大幅提高産品質量和性能的技術的制度。擁有新技術認證的企業在申請政府投資的研究開發（R&D）事業時，將得到優待，並能獲得核心零部件國産化支援等多種優惠。 現代制鐵此次獲得認證的技術是與現代汽車、起亞共同開發的技術，現代制鐵負責合金成分設計及制造工藝的優化，現代汽車、起亞負責材料開發企劃和試制品的制作。現代制鐵相關人士解釋說：“此次新技術認證具備了適用于電動汽車減速器齒輪的高性能特殊鋼配件相關核心技術，意義重大。”

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