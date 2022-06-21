三高危機中的國會空轉已持續3周……尹錫悅：“國民喘不過氣來”. June. 21, 2022 07:52. by 李允泰記者、朴勛相記者 oldsport@donga.com,tigermask@donga.com. 韓國總統尹錫悅20日表示：“現在國民已經喘不過氣來，所以我認為，（朝野）要超黨派地應對修改法律所必需的政策。”在經濟面臨高物價、高利率、高匯率三高危機的情況下，他委婉地聲討了已經連續3周處於空轉狀態的國會。 尹錫悅當天在去首爾龍山總統室大樓上班的路上會見記者，被問到“追加民生對策是否需要修改法律”時回答說：“那麽就應該提交法案。”他還說：“現在國會還沒有組建院內機構，如果國會正常啟動，法律修改事項也會提交法案。”他是在敦促，為了緊急處理民生立法，國會應該恢復正常。國會自上個月30日前半期國會任期結束後，因朝野對法制司法委員會等後半期國會機構組建存在分歧，連常任委員會的組建都未能完成。 當天，國民力量黨繼續提出“死守法司委”的口號，共同民主黨則延續了“先選出國會議長團”的現有主張。國民力量黨院內代表權性東當天表示，“國會空轉已持續20多天。國會無法擺脫回避民生危機的批評”，向共同民主黨提議舉行朝野馬拉松會談。權性東還表示：“如果共同民主黨廢除由國民力量黨擔任後半期法司委員長的朝野協議，單獨選出國會議長團，民心離叛將無法控制。” 對此，共同民主黨院內代表朴洪根對馬拉松會談提議表示，“為時已晚”，“首先要確認執政黨院內代表有什麽讓步方案”。他接著表示，“如果（執政黨）不負責任地拖延時間，我們將打開壹切可能性”，暗示可能單獨選舉產生國會議長團。 在國會的空轉中，體現消費者物價上漲率和失業率的5月經濟痛苦指數（Misery Index）創下了21年來的最高紀錄。政府在最近發表的《新政府經濟政策方向》中，將今年的消費者物價上漲率修正為4.7%，失業率修正為3.1%。如果這樣確定下來，全年經濟痛苦指數將達到7.8，創下2008年（7.9）以來的最高值。

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