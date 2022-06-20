“航空業界聯合國大會”IATA年會在卡塔爾開幕. June. 20, 2022 07:35. by 邊鍾國記者 bjk@donga.com. 被稱爲“航空業界的聯合國大會”的國際航空運輸協會（IATA）第78屆年會將于19日至21日在卡塔爾首都多哈舉行。 IATA是航空公司和航空當局相關人士、飛機制造企業代表等參加的航空業界最大的活動。這是討論有關航空業界焦點問題的國際合作，並就航空公司和政府當局必須遵守的國際准則達成協議的會議。IATA決定的案件被認爲是航空業界的方針，因此是航空業界最具權威的活動。 IATA理事會成員大韓航空會長趙源泰（照片）繼去年之後，今年也將參加年會。趙會長將在多哈與航空同盟體“sky team”的會員公司舉行會議，並與波音、空中客車等主要飛機制造公司進行會面。 IATA事務總長威利•沃爾什表示：“航空業界正在從新型冠狀病毒肺炎疫情危機中恢複，爲到2050年實現零碳排放量奠定了基礎。改善性別多樣性，適應30年來首次發生的地緣政治危機（烏克蘭戰爭），因此此次大會具有重大意義。” IATA計劃在此次年會上討論從新冠肺炎疫情中得到的教訓和全球性大流行病之後的航空業界對策等。另外，還計劃敦促減少碳排放的方案，並討論在俄羅斯入侵烏克蘭導致油價暴漲等不確定的對外環境下，航空公司和航空當局應該采取的方案。 當初，今年的IATA大會計劃在中國上海舉行，但隨著中國內部的新冠肺炎疫情變得嚴重，交通移動控制等問題浮出水面，大會舉辦地變更爲卡塔爾多哈。

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