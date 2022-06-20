斯裏蘭卡破產壹個月的恐慌……韓國是否在築起防止危機傳染的防波堤？. June. 20, 2022 07:36. . 被稱為“印度洋珍珠”的斯裏蘭卡在上個月19日宣布國家破產後，所有經濟活動都陷入癱瘓。最大的城市科倫坡的出租車司機們現在在加油站排隊3天也很難買到壹桶汽油，低收入層家庭要把壹頓飯分成兩頓來吃。找不到工作的青年們為了出國，在移民部門前熬夜。斯裏蘭卡政府雖然想通過石油配額制等突破難關，但無可救藥已經很久了。 《東亞日報》記者在斯裏蘭卡國家破產壹個月之際前往訪問，隨著外匯儲備的枯竭，斯整個國家陷入了恐慌之中。國家破產的直接原因是俄羅斯入侵烏克蘭。由於戰爭，油價和糧食價格暴漲，政府、企業、家庭無法支撐下去。但是在此之前，斯裏蘭卡因民粹主義政策，國家負債過度增加，再加上新冠疫情擴散，主力產業旅遊受到了打擊。在經濟基礎崩潰的情況下，高物價和低增長的復合危機襲來，政府舉起了白旗。 之所以不能輕視斯裏蘭卡的國家破產，是因為包括韓國在內的新興國家也不能完全擺脫類似的危機。在國家負債如滾雪球般增加的情況下，未能實現符合變化的經濟狀況的體質改善，這可能會成為危機的導火線。 最重要的是，金融危機即使各國相距遙遠或產業之間沒有聯系，也會隨著資金的移動迅速傳染，這壹點非常危險。1997年的外匯危機，是因為美國急劇上調利率導致全球資金流失，始於墨西哥的國家破產。之後經過泰國和菲律賓，連韓國也陷入了連鎖危險之中。需要能夠預防美國利率上調、美元強勢、新興國家資本外流等“危機傳染”的安全閥。 韓國政府雖然說韓國經濟的基礎體力良好，但目前的現實並不樂觀。在物價和增長對策之間搖擺不定的期間，企業的設備投資連續3個月呈現出減少趨勢。由於企業限制，民間創造工作崗位的能力正在放緩，又由於僵硬的勞資關系，勞動生產率在世界63個國家中僅排在第51位。如果開始實施緊縮政策的美國迅速吸納世界資金，基礎薄弱的國家必然會受到沖擊。對於韓國來說，現在不是隔岸觀火對待“斯裏蘭卡多米諾骨牌破產”擔心的時候。

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