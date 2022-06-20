“寫作決心”. June. 20, 2022 07:36. . “我的夢想從一開始就是成爲一名作家。（中略）成爲醫生或警察是一個‘前途決定’，但成爲作家卻不同。那件事與其說是選擇，不如說是被選中。如果接受除了寫作以外任何事情都不適合自己的事實，那麽就要做好一生走既遙遠又艱辛的道路的覺悟。”—出自保羅•奧斯特的《烤面包的打字機》中 33歲時決心成爲專業作家而讀的這本書，正如原題《Hand to Mouth》中看到的那樣，是“賺一天活一天”的無名作家的出道記。讀著現在成爲大師級人物的保羅•奧斯特年輕時候埋頭就幹的寫作生活，我也爲了整理意志，打破寫作的秘密而堅持寫了下來。 我們爲什麽寫作？有些人爲什麽默默地走在看似窮困潦倒的創作道路上？這是因爲比起將自己的時間用于賺錢，更喜歡觀察世界的另一面寫文章。他辛辛苦苦寫完故事後，想把它講給世人聽，人們稱他爲作家。 我作爲全職作家工作，過了7年我才以小說家的身份出道。《烤面包的打字機》的“寫作決心”讓我堅持了很長時間。每當因爲生活困難想要放棄的時候，我都會說“沒關系。我也只是像保羅•奧斯特一樣，積累了很多關于這個艱難時期的故事。”之後，我將8年間積累的故事編成了一本名爲《每天寫，再寫，寫到最後》的書。 這本書是對自己的“寫作決心”的答案，也是韓國版《烤面包打字機》，希望對作家志願生有所幫助，但賣得並不好。也許是因爲給出了答案，下一本書《不方便的便利店》可以放松肩膀寫作。于是，作者再次接受了除了寫作以外任何事情都不適合自己的事實。

한국어