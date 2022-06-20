美媒：“烏克蘭戰爭將長期化……有可能是壹場沒有結束的‘韓半島戰爭’”. June. 20, 2022 07:37. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 美國《華盛頓郵報》18日預測，在俄羅斯和烏克蘭為占據親俄勢力較多的烏克蘭東部頓巴斯而展開長期對決的情況下，此次事態有可能與韓半島沒有“戰爭結束”的情況下以“停戰”結束之後發展成為“長期分裂及超長期對峙”的情況相似。俄軍在17日、18日兩天內集中攻擊了頓巴斯據點城市塞維羅多涅茨克，西方對烏克蘭的支援也在持續，因此很難向任何壹方傾斜。北約秘書長斯托爾滕貝格19日在接受德國媒體采訪時也評價說：“要作好戰爭持續數年的準備。” 1950年6月爆發的韓國戰爭根據1953年7月的停戰協定，在北緯38度附近劃定軍事分界線而告終。此後約70年間，維持了經常發生軍事矛盾的停戰狀態。《華盛頓郵報》認為，在俄羅斯占領頓巴斯的情況下，如果與烏克蘭軍隊控制的部分地區間的矛盾持續下去，也有可能形成與韓半島南北對峙類似的分裂格局。 英國《衛報》也預測，俄羅斯總統普京很有可能將赫爾松、馬裏烏波爾等烏克蘭東南部主要占領地捆綁在壹起，聲稱是“準國家”。也就是說，繼2014年俄羅斯強制合並的烏克蘭南部克裏米亞半島、赫爾松及馬裏烏波爾、頓巴斯之後，建立親俄衛星國家或幹脆並入俄羅斯。 普京17日在俄第二大城市聖彼得堡發表演講時表示：“以美國為中心的單極世界秩序已經結束。戰爭長期化與否全取決於西方。”他批評說，美國在與前蘇聯的冷戰中獲勝時，雖然把自己當作“神的代理人”，但在全世界不承擔責任，只謀取利益。

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