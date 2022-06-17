韓國軍方時隔5年着手星州薩德基地恢復正常. June. 17, 2022 07:43. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 韓國國防部16日正式著手組建協議會，推進對慶北星州駐韓美軍薩德基地的普通環境影響評價。分析認為，這是前任文在寅政府任期內壹直處於臨時部署狀態的薩德基地時隔5年恢復正常（正式部署）的“信號彈”。 國防部當天表示，為了組建“環境影響評價協議會”，要求相關管轄地方自治團體和環境相關機關等推薦委員。軍方解釋說：“評價協議會將由相關地方自治團體和地方環境廳公務員、環境相關民間專家、居民代表、環境部和國防部所屬公務員等組成。”“評價協議會成立後，為了星州基地的正常化，將根據相關法令和程序盡快推進普通環境影響評價。” 普通環境影響評價通常需要1年以上，但軍方計劃最大限度地提前相關日程。軍方消息靈通人士表示：“此前通過小規模環境影響評價等積累了資料，最早可在年內完成。”環境影響評價結束後，為正式部署薩德炮臺，可以新建、擴建基地等。 薩德炮臺在朝鮮核、導威脅達到高潮的2017年4月在星州基地展開後，至今為止壹直處於臨時部署狀態。在文在寅政府任期內，美國屢次指責薩德基地惡劣的條件，甚至提出撤離等，壹度演變成“同盟矛盾”。

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