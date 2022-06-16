“韓國生物技術能力得到證實”……跨國企業紛紛要求舉行會議. June. 16, 2022 07:38. by 聖地亞哥=金夏景記者 whatsup@donga.com. 當地時間13日至16日在美國聖叠戈舉行的世界最大生物制藥展示會“2022生物國際會議”上，以新冠疫苗為契機受到關註的“信使核糖核酸”（mRNA）技術和數字藥物備受矚目。 在時隔3年再次線下舉行的這壹大會上，來自世界各國的1140多個生物技術公司制藥企業設立了展示展位，3200多家企業參加了展會。此次參與的韓國企業有255家，僅次於美國。隨著三星生物制劑等韓國生物技術企業的躍進，“K生物”（韓國生物）的世界地位提高，相反，由於美中關系的惡化，中國企業的參與大幅減少，因此訪問韓國企業展位的腳步絡繹不絕。 ○ 關註mRNA和數碼藥物 今年的展示會主題是“Limitless Together”（壹起無限），在致力於擴大被新冠疫情壓抑的潛在夥伴關系的情況下，mRNA、數碼健身等領域受到了關註。 在當地時間14日下午舉行的“All Eyes on mRNA”（全神貫註mRNA）分會中，與會者就mRNA的重要性達成了共識。目前商業化的mRNA疫苗有莫德納和輝瑞的新冠疫苗，直接關系到全球大流行中的生存。業界現在關心的是提高mRNA疫苗及藥物的生產過程效率，降低價格。因為在新冠肆虐之時，由於供不應求，疫苗價格上漲，無法正常供應給低收入國家。業界認為，從mRNA疫苗開發初期階段開始尋找委托生產夥伴是解決方案。 數字化藥物也是新興領域。數字藥物是指預防、管理、治療疾病的軟件。它被積極運用於治療癡呆癥、認知行為等。 目前，數字藥物的代表企業有美國的Pear Therapeutics和Akili等。Pear Therapeutics在2017年開發出了藥物中毒治療用移動應用程序，在數字藥物中率先得到了美國食品藥品監督管理局的批準。Akili是開發兒童用註意力缺陷、註意缺陷與多動障礙（ADHD）數碼藥物的公司。 ○ 地位提高的K生物 韓國生物協會和大韓貿易投資振興公社運營的“韓國館”也受到了各國的關註。 “IL科學”和“LSK”是在新藥開發上利用人工智能的企業。IL科學以人工智能為基礎，開發出了抗癌藥物只作用於目標蛋白質、將副作用最小化的技術。LSK通過人工智能模擬，開發出了牛皮癬和全身紅斑狼瘡等自身免疫疾病藥物。 利用臍帶血幹細胞開發過敏性皮炎和風濕性關節炎等自身免疫疾病治療劑的“Kangstem 生物科技”也備受關註。Kangstem生物科技的代表姜京善（音）表示：“隨著K生物地位的提高，韓國小生物企業的藥物技術能力也得到了認可。” 韓國生物協會常任副會長李承奎（音）表示：“過去中國的‘無錫生物’展位最大，但隨著三星生物制劑的地位提高，韓國企業新冠自檢套裝制作得非常好，K生物的競爭力進壹步提高。”

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