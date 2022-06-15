戰爭的品位. June. 15, 2022 07:58. . 戰爭展現了人類的本來面目。有些人變得更卑鄙，有些人變得更人性化。有人乘坐裝有防水布的卡車踏上逃難之路。他們一到檢查站，年輕的俄羅斯軍人就走了過來。他的眼睛掃視著卡車上的人，目光停在一個裹著黑色披肩的年輕已婚女性身上。士兵通過翻譯說想與女人共度時光，以此爲代價可以放行他們。于是，和女人毫無關系的某個男人問道，這樣做是否會感到丟臉。 結果等來了士兵“戰爭沒有羞恥感”的回答。男人對翻譯說。“他這句話說錯了。戰爭不是否定品位，而是比和平時期更需要它。”軍人知道了男人的意思後顯得十分生氣，並威脅說要把他們全部射殺。男子馬上說：“即使被子彈打中一千次，也不能放任這種下流的行爲發生。” 他的兒子哆哆嗦嗦地勸阻說：“俄羅斯士兵真的想殺人，不要插手別人的事情。”他甩開兒子的手，對著翻譯說話。“請告訴作他，最好是一次射殺我。要是不這樣，我就把那小子撕碎。因爲實在太混蛋了。” 誰的生命都不重要。但是他卻想爲人類的尊嚴拼命。他嘴裏說的不是髒話，而是品格的聲音。所幸的是，俄羅斯軍官走過來放了空槍，制止俄羅斯士兵並向他們道歉。國家派他們去打仗，但小兵們來到戰場後卻因吸毒而犯下這種蠢事，爲此向你們道歉。這是用品格回應品格的行爲。 這是以戰爭爲背景的哈雷德•侯賽尼的小說《追風筝的孩子》中的故事。戰爭同時體現了人類的卑劣和品格。無論世界看起來多麽絕望和黑暗，但值得保留下來的是主人公阿米爾的父親所表現出的那種品格。品格戰勝卑劣。即使不是現在，最終也必然會是。

한국어