沾滿鮮血的正義女神. June. 14, 2022 08:06. . 英軍發射的炮彈開始落在法軍的戰壕裏。炮兵們沿著戰壕線接受了炮彈洗禮。炮擊精確到令人吃驚的程度，每次一發炮彈爆炸時都會出現犧牲者。從英軍停止炮擊到開始前進，共有5名軍官和80多名士兵喪生。 這個場面不是現代戰爭的一個場面。這是1704年西班牙王位繼承戰爭期間在德國展開的法軍和英國軍隊的戰鬥場面。當天，英國軍隊的指揮官是丘吉爾的祖先—第一代馬爾博羅公爵約翰•丘吉爾。這裏出現的大炮是青銅制的大炮，性能和威力明顯不如現代的大炮。 盡管如此，大炮的決定力還是非常高的。但犧牲慘重的真正原因是士兵們連頭都不低，站得直直的。當時的指揮官們認爲，在敵人衝鋒陷陣時，爲了迅速、機敏地應對，應該堂堂正正地保持立正的姿態。他們應該擡起頭凝視著戰場。如果像膽小鬼一樣蜷縮著，就會失去自信，敵人開始進攻時，比起擡起頭，把槍對准那個方向，反而會陷入恐怖和混亂。當時的貴族軍官們並不是那種認爲士兵們的生命是可以隨意犧牲的冷酷無情的人。如果說是他們的錯，就是太輕易相信這種“虛張聲勢的理論”，沒有想過用實驗和嘗試來對抗。而且總是背同樣的咒語。“爲了避免更大的災難（戰敗），我們必須甘願犧牲。” 聽到這樣的話，有些人會表現出強烈的憤怒和指責。但奇怪的是，越是這樣的人，越有執著于單純命題和教條主義的傾向。雖然不能斷言是全部，但大體上都是如此。如果問“你的教條主義”有沒有得到驗證，他們就會說“已經驗證過了”，或者“驗證失敗”就會說“是正義”。 世界上所有的不當措施和殘酷行爲都以正義的名義肆意妄爲。人類最愚蠢的行爲被包裝成正義。

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