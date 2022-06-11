“俄軍向避難車輛開槍……丈夫當場死亡”. June. 11, 2022 07:30. by 金潤鍾 zozo@donga.com. “俄羅斯軍隊的裝甲車向我們胡亂發射了子彈。我的丈夫、壹起避難的朋友的6歲、10歲的孩子當場死亡。” 當地時間9日，位於烏克蘭首都基輔市中心西北方向約27公裏的小城市布恰。居民加利娜（56歲）在談到自己所經歷的“地獄”時，閉口不談，流下了眼淚。 今年2月24日入侵的俄羅斯軍隊向基輔進攻，從必經之路的布恰開始踐踏。加利娜說：“因為炮擊，周圍的住宅倒塌，導致人們死亡和受傷，因此不得不離開家。3月4日上午7點，他和朋友壹家各自乘車向西逃難。” 不到500米就出現了俄羅斯軍隊的裝甲車。裝甲車明明知道是民間車輛，卻突然發射了子彈。子彈穿透汽車前擋風玻璃，擊中加利娜的丈夫和朋友車上的兩個孩子。朋友的丈夫不得不截掉中彈的腿。加利娜也受了重傷。她強調說：“請壹定要把我的故事報道出來，讓世界對俄羅斯和普京（總統）的戰爭罪行定罪，”“這也是重新提起可怕的不幸記憶的原因。” 俄軍從2月27日開始對布恰33天的占領，在俄羅斯軍隊撤退後，這裏發現了300多具被掩埋的平民屍體等，暴露了俄軍的集體屠殺。《東亞日報》是首家來到這裏的韓國媒體，對屠殺的傷痕進行追蹤報道。

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