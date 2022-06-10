花費5年多心血打造的《玩具總動員》衍生動畫電影……巴斯的故事是？. June. 10, 2022 07:57. by 李知訓 easyhoon@donga.com. 以電影《玩具總動員》中宇航員角色巴斯爲主人公的動畫電影即將上映。將于15日上映的迪士尼、皮克斯的新作《光年正傳Lightyear》是玩具總動員系列的第一部電影。該劇講述了巴斯和他的精銳部隊成員營救被困在未知行星上的人類的旅程。 7日，在與國內媒體的視頻座談會上，爲巴斯角色配音的演員、“美國隊長”克裏斯•埃文斯表示：“能夠一起出演講故事的大師皮克斯的作品，感到非常高興。雖然電影可以利用各種工具，但動畫片只用聲音來表演，負擔很大。”以電影《複仇者聯盟》系列中的美國隊長一角而聞名的他說：“美國隊長和巴斯非常相似。他是一個有著巨大的責任感，被強迫讓周圍的人都幸福的人物，和我實際的樣子很相似。” 曾擔任電影《雷神》和《喬喬的異想世界》的導演，此次作爲演員活動的塔伊加•維迪提飾演了以莫名其妙的行動帶來歡笑的精銳要員“莫裏森”。他說：“影片展現了在社會上被拒絕的角色們互相分享心意，成爲家人的樣子，那旅程真的很美麗”，“我們所有人都有各自的個性像拼圖一樣拼湊在一起，共同去完成一幅作品的樣子。” 以宇宙爲背景的長篇動畫片新作僅制作時間就花費了5年零6個月。爲了現實地體現廣闊的宇宙空間和各種裝備，還親自前往美國宇航局（NASA）取材並下了很大功夫。制片人蓋林•薩斯曼解釋說：“我們捕捉到了角色們穿的宇航服的細節，第一次嘗試的過程很多，所以很新鮮”，“比起電腦繪圖，我們更多地利用了布景和道具，可以感受到實物特有的溫暖和觸感。” 據悉，制作組將電影《星球大戰》的關鍵詞—對未知世界的渴望作爲新作的主題。安格斯•麥克萊恩導演表示，“雖然這是紀念《星球大戰》、《星際迷航》等科幻題材並向他們表示贊賞的作品，但與其說是對特定作品的致敬，不如說是爲了繼承這類電影的精神。從熟悉開始，走向全新的領域。我想向觀衆們傳達《光年正傳》獨有的新鮮感。”

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