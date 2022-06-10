“自由亞洲電臺”：“朝鮮擅自啟動開城工業園區……生產校服和內需市場服裝等”. June. 10, 2022 07:58. by 崔智善 aurinko@donga.com. “自由亞洲電臺”報道說，朝鮮擅自啟動開城工業園區內的韓國設備，生產校服和內需市場的服裝。韓國統壹部表示：“我們明確表示，單方面侵犯韓國國民財產的行為明顯違反了南北之間相關協議，在任何情況下都不能容忍。” 據“自由亞洲電臺”當地時間8日報道，朝鮮黃海北道的幹部消息人士表示：“上周初，與朝鮮服裝工業管理局幹部壹道，把開城工業園區內服裝工廠生產的學生夏季校服中的成品全部裝入集裝箱，回到了黃海北道。”他還說：“從3月份開始，韓國企業運營的開城工業園區內的縫紉設施和裁剪設備等得到中央的許可後開始運轉。” 統壹部相關人士當天表示：“政府捕捉到了開城工業園區內情況不明的車輛動向，向朝鮮提出了質疑。”

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