韓國政府考慮向烏克蘭提供武器援助的可能性. June. 09, 2022 07:58. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 韓國政府決定，就向烏克蘭提供武器援助問題積極研究可能性。下周將研究專家關於包含武器援助帶來的預期效果等內容的報告等之後，聽取政府及政黨、學界相關人士的意見，並於本月中旬決定是否提供援助。據悉，尹錫悅總統很有可能出席29日、30日在西班牙馬德裏舉行的北大西洋公約組織峰會，韓國政府也制定了積極參與烏克蘭戰後重建工作的方針，因此政府內部有意見認為，在此之前，必須做出援助武器的決定。 綜合8日《東亞日報》的采訪來看，政府直到上個月還堅持了“武器援助事實上很難”的內部立場。因為擔心俄羅斯報復的可能性，認為很難向烏克蘭提供超越人道主義援助的武器援助。到目前為止，韓國只向烏克蘭提供了30億韓元左右的非殺傷性軍需物資支援和急救設備等4000萬美元（約500億韓元）的人道主義支援。 但政府核心當局者解釋稱，不僅是美國、歐洲，連加拿大、澳大利亞等國家也積極進行武器援助，再加上烏克蘭反復要求提供武器援助，韓國也不得不進行討論。此前，烏克蘭外交部副部長塞尼克7日在首爾與韓國外交部第二次官李度勛進行會談後曾表示，已向韓國政府提出了武器援助的請求。 據悉，美國最近也更加積極地向韓國政府傳達了援助烏克蘭的信息。韓國政府另壹名官員表示：“美國沒有直接談到武器援助問題，”“繼對俄羅斯經濟制裁之後，此次武器援助有可能成為今後確認同盟關系的象征性措施。”據悉，有人認為，尹錫悅參加北約峰會時，即使考慮到韓國政府的政治、外交地位，也需要對烏提供武器援助。 不過，由於武器援助帶來的內外負擔也不小，韓國政府計劃首先仔細分析援助帶來的得失。韓國政府壹名官員表示：“將首先考慮烏克蘭目前的狀況有多麽迫切、武器援助對與西方世界的合作有多麽重要、武器援助和參與戰後重建之間的相互關系等。”

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