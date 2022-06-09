“50年壹遇的滯脹即將到來”……冰凍的世界經濟. June. 09, 2022 08:03. by 兪載東, 朴民優 jarrett@donga.com,minwoo@donga.com. 世界銀行在當地時間7日大幅下調今年世界經濟增長率的預測值，並警告稱，20世紀70年代經歷的滯脹（經濟停滯中的通貨膨脹）時隔50年有可能再次出現。俄羅斯入侵烏克蘭、新冠病毒大流行導致供應網不穩定、各國貨幣緊縮政策、中國高強度的封鎖政策，被認為是壓制世界經濟的綜合性不利因素。 今年第壹季度（1月-3月）韓國經濟也僅增長了0.6%，低於4月份公布的增長率速報值（0.7%）。 世界銀行當天將今年世界經濟增長率預測值從1月份的4.1%下調至2.9%，下調了1.2個百分點。這僅僅是去年世界經濟增長率（5.7%）的壹半。世界銀行預測，明年和2024年世界經濟將分別只增長3%。世界銀行預測，“由於全球投資減弱等原因，今後10年內將持續低增長”，對發展中國家和新興國家的打擊尤為巨大。 分地區來看，今年發達國家和新興國家及發展中國家將分別增長2.6%和3.4%。與1月份的預測值相比，均下降了1.2個百分點。美國的增長率預測值從1月份的3.7%下調至2.5%，中國也從5.1%下調至4.3%。面臨西方制裁的俄羅斯的經濟增長率將比1月份下降11.3個百分點，達到-8.9%。 世界銀行行長馬爾帕斯在當天的記者會上表示：“平均以上的通貨膨脹和平均以下的增長勢頭很有可能持續數年。滯脹的危險相當大”，並表示很多國家將很難避免經濟停滯。 他特別指出，如果最壞的結果成為現實，今後兩年的經濟增長率將“接近零”。據分析，2021年至2024年世界經濟的增長速度將放緩2.7個百分點，是發生第二次石油危機的1976年至1979年經濟放緩速度的兩倍以上。為了打破僵局，他建議各國政府消除貿易壁壘，增加產品生產。 據韓國銀行8日透露，韓國第壹季度實際國內生產總值（暫定值）比前壹季度僅增加0.6%，因此人們越來越擔心韓國是否也進入了經濟蕭條局面。各季度的增長率在去年第四季度（10月-12月）曾上升到1.3%，但隨著今年民間消費和投資大幅萎縮，再次跌至0%左右。

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