無人駕駛機器人將在COEX-德黑蘭路等江南一帶配送食物. June. 09, 2022 08:03. by 姜昇賢 byhuman@donga.com. 首爾市決定在COEX（韓國國際會展中心）、德黑蘭路等江南一帶測試自動行駛（無人駕駛）送貨機器人的運行。首爾市8日表示，從本月開始到2023年11月爲止，將在18個月內實施“無人駕駛配送機器人實證事業”。無人駕駛配送機器人通過騎手傳感器識別周圍環境，利用衛星定位系統（GPS）將物品或食物送到指定場所。 首先，從流動人口較多的COEX食品飲料賣場到貿易中心大廈辦公室入口，示範運營送貨機器人。明年將從德黑蘭路食品飲料賣場到辦公室大廳進行測試。首爾市相關人士解釋說：“COEX和德黑蘭路是僅常駐職員就約3.3萬名，每年訪問人數超過4000萬名的大規模業務設施及購物中心，是測試送貨機器人的最佳場所。將繼續完善示範運行期間出現的問題。” 試運營期間，江南一帶將使用3種共11台無人駕駛配送機器人，事業費將在2年內投入19.7億韓元。首爾市將與優雅的兄弟們（外賣的民族）、LG電子、WTC首爾、韓國國土信息公社、江南區等共同推進事業。此次事業被選定爲産業通商資源部主管的“人工智能（AI）、第五代（5G）基礎大規模機器人融合模型實證事業”公開招募事業。 首爾市計劃通過此次事業，以送貨機器人需求較高的辦公室商圈爲中心，確保實證數據，並在今後制定機器人運營標准和個人信息保護指南時進行參考。 首爾市經濟政策室室長黃寶妍（音）表示：“這是首次在COEX和德黑蘭路等市民經常光顧的大規模空間進行機器人實證，此次實證之後，將逐漸擴大市中心型機器人服務。”

한국어