妻子的犧牲. June. 09, 2022 08:04. . 成功的三大要素不就是才能和運氣、家人的犧牲嗎？20世紀最優秀的德國畫家之一馬克斯•貝克曼也擁有這三點。憑借出色的才能和運氣，他早早地獲得了成功，多虧了在危機來臨的時候在身邊犧牲的妻子，他才得以東山再起。 這幅畫是貝克曼在57歲時畫的雙重自畫像。畫中的女性是他的第二任妻子瑪蒂爾德•馮•考爾巴赫。瑪蒂爾德雖然也是備受矚目的音樂家，但在21歲時與比自己大20歲的貝克曼結婚後，放棄了自己的所有夢想，選擇了賢內助之路。畫這幅畫的時候，兩人在荷蘭進入了流亡第4年。在德國時期，貝克曼憑借反映戰爭不安和恐怖的人物畫和社會批判性畫作備受矚目，在很早的年紀就成爲了名牌美術大學法蘭克福城市學院的教授，並席卷了主要美術獎，一路高歌猛進。但1933年希特勒掌權後，他被打上“頹廢美術家”的烙印，在教授的位置上被趕了下來。1937年，他在德國全境美術館的500多幅畫被沒收後，不得不和妻子一起離開德國。 畫中的夫妻倆現在一起熬過了人生最艱難的時期。雖然是貧窮的亡命者身份，但是正在最大限度地打扮好外出。兩人雖然望著同一個方向，但並沒有並排站著。畫家把自己畫得比妻子走在前面，形象也更大。深褐色西服與黃色明亮的背景形成鮮明對比，他的存在更加突出。在黑暗背景中描繪的妻子右手拿著花束，左手放在丈夫的肩膀上。好像在說，無論是快樂的日子，還是悲傷的日子，兩人總在一起。 貝克曼直到1947年在美國東山再起，經曆了長達10年的不安的流亡生活。在這種情況下，德軍試圖將60歲還患有心髒病的他強制征召入伍。當時的貝克曼是多麽的不安和痛苦啊。如果沒有在最艱難、最黑暗的時期在身邊犧牲的妻子，他絕對堅持不下來。

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