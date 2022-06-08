Kakao：“以關注話題爲中心，通過‘開放鏈接’實現元宇宙環境”. June. 08, 2022 07:46. by 金道炯 dodo@donga.com. Kakao正在推進名爲“Kakao Universe”的元宇宙（三維虛擬世界）戰略。也就是說，以關注話題爲中心，通過連接用戶的“開放鏈接（open link）”實現元宇宙環境，在Kakao簡曆等方面也將適用元宇宙概念。 Kakao代表理事南宮勳7日召開在線記者座談會，表示正在准備Kakao元宇宙的第一步—開放鏈接服務。開放鏈接是擁有興趣、場所、人物等共同關注話題的用戶可以聚在一起溝通和享受的服務，以Kakao Talk開放聊天爲基礎，提供在Kakao共同體內運營的各種服務。例如，訪問著名廚師運營的Kakao Brunch（早餐兼午餐）的用戶可以按下連接該早午餐的開放鏈接，分享對食物的關心，還可以一起進行美食店旅行等活動。 Kakao Talk用戶除了聊天工具的本來目的外，還將增加非目的性交流要素，讓用戶感受到多種樂趣。下半年（7~12月）將全面改編簡曆功能，讓使用者以自己的角色豐富多彩地表現自己，並培養各自的寵物。Kakao除了簡曆外，還計劃增加朋友標簽、對話標簽等Kakao Talk整體上以趣味爲重點的服務，擴大Kakao元宇宙。 此外，還提出了通過與Kakao共同體的合作，將原本以文本爲主的Kakao服務擴大到圖像、影像、虛擬現實領域的計劃。Kakao Brain計劃以超巨大人工智能（AI）模型爲基礎，推出任何人都可以輕松制作屬于自己的角色的服務（相互作用型AI）和以內容爲基礎，與虛擬人物像朋友一樣對話的服務（對話型AI）。Kakao子公司“Neptune”正在與元宇宙開發公司“Colorverse”一起准備開放型元宇宙平台“Colorverse”服務。南宮勳代表說：“‘Kakao元宇宙’的目標是，用一個Kakao連接世界上所有關心話題的世界。”

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