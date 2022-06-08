尋找守護忠武公位土的民衆後代並頒發感謝牌. June. 08, 2022 07:48. by 李素妍記者 always99@donga.com. 文化遺産廳下屬顯忠祠管理所將尋找爲守護日本帝國主義強占時期面臨拍賣危機的忠武公的位土（籌集墓地管理費的土地）而捐款的民衆的後代。 顯忠祠管理所7日表示，“尋找李忠武公遺迹保存民族捐款後代的運動”將從5日開始到12月31日結束。1931年5月，忠清南道牙山市陰峰面的忠武公位土面臨被日本銀行拍賣的危機，顯忠祠管理所在主頁（hcs.cha.go.kr）上公開了要求“守護忠武公位土”並捐款的2萬多名捐贈者和400多個團體的名字。在名單中搜索祖先的名字，確認當代寄托人居住的地區名稱等後，按下後代申請按鈕，並附上證明與寄托人有家庭關系的除籍登記本或族譜即可。顯忠祠管理所計劃以文化遺産廳廳長的名義向其後代贈送感謝牌，並舉行邀請文化活動。 守護忠武公位土的民族捐款運動始于1931年5月13日《東亞日報》的一篇題爲《被拍賣2000韓元的李忠武公墓位土》的報道。從報道刊登的第二天開始，向東亞日報社附寄捐款的信件層出不窮。得益于民族捐款，1932年6月恢複了忠武公位土，顯忠祠也進行了重建。顯忠祠成立于1706年，1868年大院君時期被廢止。今年是顯忠祠重建90周年。

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