朝鮮4處發射8枚導彈，“金正恩掩體”將面臨被瞄準. June. 06, 2022 07:34. . 朝鮮昨天在平壤順安、平安北道東倉裏、平安南道價川、鹹鏡南道鹹興等4個地方各發射了2枚短程導彈，共向東部海域發射8枚導彈。這是今年以來的第18次武力示威，也是尹錫悅政府上臺後的第三次。這距離隨著有分析認為朝鮮即將進行第七次核試驗、韓美在日本沖繩附近海域動員美軍核動力航母舉行聯合海上演習僅時隔壹天。韓美日三國壹致譴責朝鮮的挑釁行為，並承諾加強對朝防衛態勢和遏制力。 朝鮮昨天的導彈挑釁，實際上是在所有準備就緒的核試驗之前，通過展示同時多發的突襲打擊能力，試探韓美應對的意圖。上月底，美國總統拜登結束韓日巡訪後，朝鮮立即混合發射了包括洲際導彈在內的3枚導彈，進行了挑釁。此次韓美海上演習結束後，朝鮮立即將發射點和機型多樣化，進行了大規模挑釁。朝鮮到處炫耀將韓國夷為平地，是“核打擊要塞”，並威脅不會屈服於韓美、韓美日對朝鮮施壓。 朝鮮很有可能以本月上旬預告召開的勞動黨全體會議為契機，決定進行核試驗。對外挑釁有可能成為防止本來就因新冠疫情而呻吟的居民們民心背離的慣常選擇。但是核試驗對於中國和俄羅斯來說也是包庇朝鮮有負擔的挑釁，因此朝鮮也在考慮這個時間點。朝鮮乘著最近激化的新冷戰對決氛圍，進行了機會主義挑釁。因此有分析認為，本月底尹錫悅總統有望出席北大西洋公約組織峰會，朝鮮可能會以西方陣營的聯合呼聲高漲為機會，以中俄的旁觀為借口，強行進行核試驗。 但朝鮮的核挑釁只是壹場讓自己動彈不得的危險賭博。經確認，美軍最近在關島基地部署了戰略轟炸機編隊。B-1B轟炸機在2017年朝鮮進行第六次核試驗後，也曾越過東海“北方界線”在北方公海上深夜飛行，使金正恩政權進入緊急狀態。核挑釁將加強韓美聯合戰鬥力的裝填和瞄準態勢，並將所有美軍戰略資產引入韓半島周邊。其可怕的戰鬥力瞄準點將是朝鮮核、導彈設施、勞動黨辦公樓和金正恩的藏身之處。

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