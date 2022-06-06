崔夏英在“伊麗莎白女王音樂大賽”上登鼎……在大提琴領域韓國人首次獲得冠軍. June. 06, 2022 07:34. by 劉潤鍾=文化專門記者 gustav@donga.com. 5日淩晨（當地時間）在比利時布魯塞爾閉幕的“2022伊麗莎白女王國際音樂比賽大提琴”單元，大提琴演奏家崔夏英（24歲）成爲首位獲得該領域冠軍的韓國人。1937年創立的伊麗莎白女王國際音樂比賽與肖邦國際音樂比賽、柴可夫斯基國際音樂比賽一起，被並稱爲世界三大國際音樂比賽。每年輪流舉行小提琴、聲樂、作曲、鋼琴其中一項，作曲部門在2012年最後被廢除後增加了大提琴。大提琴在2017年首次舉行了比賽，今年是第二次。 崔夏英說：“當我聽到自己的名字時，感覺心髒停止了跳動。伊麗莎白女王音樂大賽的觀衆們比任何比賽都更熱愛音樂。在演奏過程中，感覺就像參加了音樂慶典一樣”，通過駐比利時韓國文化院發表了獲獎感言。 冠軍獎金爲2.5萬歐元（約3370萬韓元）。第二名是中國的陳亦柏，第三名是來自愛沙尼亞的馬塞爾•約翰內斯•基茨。在今年的比賽中，包括崔夏英、文泰國、尹雪、鄭宇燦等4名韓國人在內的12人進入了決賽。在決賽中，參賽選手與斯蒂芬•德內布指揮的布魯塞爾愛樂樂團合作，分別演奏作曲家厄克•維特曼的新曲《5首小曲》和演奏者選擇的協奏曲各1首。崔夏英的個人曲目選擇了現代作曲家魯托斯瓦夫斯基的協奏曲，獲得了冠軍。 從2015年開始與伊麗莎白女王音樂比賽簽訂業務協議，支援該大賽的韓國參賽者和評委的駐比利時韓國文化院院長金在煥（音）表示：“從預選賽開始，觀衆們就熱烈響應崔夏英的演奏，預感到會取得好結果。”文化體育觀光部長官朴寶均5日通過賀電祝賀說：“這是對音樂的純粹熱情、藝術創造力、挑戰精神造就的結果。” 崔夏英2006年通過錦湖英才音樂會出道，2011年獲得勃拉姆斯國際音樂比賽最年輕第一名，2018年獲得彭德雷茨基國際大提琴比賽冠軍。她曾就讀于韓國藝術綜合學校預備學校和韓國藝術英才教育院，之後在英國珀塞爾音樂學校修學。此後，她又在德國克朗貝格學院完成了學士和碩士課程。從2017年開始，她在克朗貝格學院附屬的埃曼努埃爾•福爾曼會展中心擔任講師，從2020年開始在柏林國立藝術大學修學，作爲Etoile Classic所屬藝人活動。2019年她被選爲錦湖樂器銀行受惠者，租賃使用保羅•馬吉尼大提琴。 在伊麗莎白女王音樂比賽中，女高音歌唱家洪慧蘭和女高音歌唱家黃秀美分別獲得了2011年和2014年聲樂部門的第一名。林智英在2015年小提琴領域獲得第一名。到2012年爲止舉行的作曲部門中，2008年趙恩華和2009年全敏宰分別位居第一。

한국어