韓國今年物價上漲率，有望時隔11年突破4%線. June. 06, 2022 07:36. by 世宗=金炯民記者 kalssam35@donga.com. 韓國政府計劃在本月內將今年的物價上漲率預測值上調至11年來首次4%左右。這相當於去年底提出的預測值的2倍左右。今年經濟增長率預測值將從原來的3.1%下調至2%左右。政府認為物價暴漲趨勢嚴重，本月內將提供80億韓元規模的農畜水產品打折優惠券，並討論對雞蛋、蘿蔔、白菜等的緊急打折活動。 據企劃財政部5日透露，新政府將於本月內公布今年的經濟政策方向。經濟政策方向包括尹錫悅政府5年的經濟政策藍圖。政府的物價上漲率及經濟增長率預測值將被大幅修改。物價上漲率預測值將從去年12月發表的2.2%修改為4%左右。實際國內生產總值（GDP）的增長率預測值將從原來的3.1%下調至2%後半段。 據分析，政府之所以修改經濟展望，是因為進入今年以來，包括國際油價在內的原材料價格、韓元對美元匯率、利率暴漲等國內外條件惡化。尹錫悅總統本月3日提到“經濟危機”，其出發點就是準確預測經濟、精密制定危機應對對策。 政府為了穩定物價，將在本月內發放80億韓元規模的農畜水產品優惠券。優惠券首先適用於豬肉、雞蛋等價格上漲的品種。經濟副總理兼企劃財政部部長秋慶鎬當天訪問首爾道峰區農協“合壹超市”時表示：“烏克蘭事態和主要谷物生產國出口限制導致的國際谷物價格暴漲，再加上幹旱災害，生活物價也變得不安，”“將謀求農產品的穩定供需管理、擴充糧食自給基礎、減少生產、流通費用等物價、民生穩定方案。”

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