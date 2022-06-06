朝鮮在韓美軍事演習第二天發射8枚短程彈道導彈. June. 06, 2022 07:36. by 申鎮宇記者、尹相虎 軍事記者 niceshin@donga.com、ysh1105@誒onga.com. 朝鮮5日上午在平壤順安等4個地方向東部海域集中發射了8枚短程彈道導彈。這是朝鮮首次集中發射8枚彈道導彈，也是尹錫悅政府上臺（5月10日）後的第三次導彈挑釁。尹錫悅當天中途出席由國家安保室長金聖翰主持的國家安全保障會議常任委員會，聽取了有關此次挑釁內容的報告，並指示，“要持續加強包括韓美導彈防禦演習在內的韓美延伸遏制和聯合防衛態勢”。據悉，在朝鮮集中進行各種導彈挑釁、與韓美“強對強”對峙的情況下，距離第七次核試驗事實上只剩下國務委員會委員長金正恩的指示，韓半島的緊張局勢短期內將進壹步加劇。 朝鮮此次挑釁是繼5月25日發射疑似“火星-15”型洲際導彈和短程導彈後，時隔11天再次發射。這壹次，從上午9時8分左右開始，在35分鐘的時間裏，朝鮮在4個地方集中發射了多枚短程導彈，展示了同時打擊韓國的能力。韓國軍方認為，朝鮮依次發射了朝鮮版“伊斯坎德爾（KN-23）”“陸軍戰術導彈（ATACMS，KN-24）、新型戰術誘導武器等至少3種以上的短程導彈。 分析認為，朝鮮此次發射導彈是針對2日至4日在日本沖繩附近海域舉行美核動力航母參加的韓美聯合軍演的“針鋒相對的挑釁”。韓美自2017年11月以後，時隔4年零7個月再次動員航母實施了聯合軍演。 有分析認為，此前的3日，美國朝鮮事務特別代表金聖提及“適當的軍事態勢調整”等，韓美日接連發出警告信息，對此表示不滿的朝鮮印證了最多可以用核武器同時打擊8處對韓目標的能力。韓國軍方高級官員表示：“龍山總統室、韓美聯合司令部、平澤美軍基地等有事時展開美國增援戰鬥力的港口和機場等，都有可能成為假想目標。” 美國國務院當天就朝鮮發射彈道導彈壹事表示：“國際社會譴責朝鮮露骨、壹再地違反聯合國安理會多項決議。”“朝鮮必須遵守安理會決議規定的（對朝制裁）義務。”日本首相岸田文雄也強調：“（朝鮮的挑釁）威脅地區和國際社會的和平與穩定，絕對不能容忍。”

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