烏克蘭東部頓巴斯激戰之際，首都發生連環爆炸. June. 06, 2022 07:36. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 烏克蘭首都基輔當地時間5日發生連環爆炸。烏克蘭軍方當局表示：“不僅是東部的頓巴斯，針對全國主要地區的基礎設施，俄羅斯軍隊的導彈攻擊仍在繼續。” 據美聯社等媒體報道，基輔市長維塔利·克裏茨科當天通過社交媒體“電報”表示：“基輔東北部的達爾尼茨基和德尼普洛夫斯基發生了連環爆炸事故，”“幸好只有1人住院，沒有死亡者。”烏克蘭軍隊聯合參謀部在爆炸事故發生後表示：“俄羅斯軍隊正在持續對包括基輔在內的軍事及民間主要設施進行導彈空襲。” 東部的頓巴斯攻防戰持續激烈。烏克蘭、俄羅斯兩軍4日和5日在頓巴斯盧甘斯克州補給據點塞維羅多涅茨克壹帶展開了激戰。俄軍總參謀部表示：“烏克蘭軍隊在塞維羅多涅茨克戰役中遭受致命損失，正在撤退。”盧甘斯克州州長塞爾希·海達伊反駁道：“奪回了曾經移交（給俄羅斯）90%的塞維羅多涅茨克領土中的20%左右。” 1.6萬名俄軍兵力集結在頓巴斯的另壹個據點頓涅茨克州斯洛維揚斯克地區，戰鬥將更加激烈。美國有線電視新聞網（CNN）4日報道說，特別是缺乏精密打擊導彈的俄羅斯軍隊無差別地發射了不受制導的導彈，導致平民傷亡和設施損失正在增加。實際上，當天頓涅茨克各地發生了數次爆炸，導致5名平民死亡，20多人嚴重受傷。烏克蘭總統澤連斯基批判稱：“俄羅斯軍隊不分青紅皂白地炮擊破壞了世界文化遺產斯維亞托希爾斯克的奧爾塞因茨教堂，”“俄羅斯入侵之後，熬過了二戰的113個主要教堂被毀滅了。”

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