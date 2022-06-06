孫興慜將在與智利隊的比賽中迎來個人國家隊百場裏程碑. June. 06, 2022 07:37. by 兪載泳 elegant@donga.com. 韓國國家男子足球隊隊長孫興慜（30歲•托特納姆熱刺隊）將加入百場俱樂部（參加100場國家隊A級比賽）。 國家隊將于6日晚上8時在大田世界杯體育場與智利隊進行友誼賽。通過2日與巴西隊的比賽，孫興慜參加了99場A級比賽，如果在與智利隊的比賽中登場，他將創下100場A級比賽的出場紀錄。以大韓足球協會的統計爲准，截止到目前，韓國男子球員中出戰100場以上A級比賽的球員有前國家足球隊主教練車範根、蔚山現代隊主教練洪明甫（以上均爲136場比賽）等15人。孫興慜將成爲韓國男足曆史上第16位百場俱樂部成員。 孫興慜在99場國家隊A級比賽中攻入31球。他將繼車範根（58球）、23歲以下足球代表隊主教練黃善洪（50球）、仁川前副團長朴利天（36球）、前大韓足球協會副會長金在漢、李同國（以上33球）之後，排在第6位。在2010年與敘利亞隊的友誼賽（1-0•勝）中，孫興慜首次在A級比賽中亮相，而在第三場A級比賽2011年亞洲杯與印度隊的比賽（4-1•勝）中他則收獲了個人國家隊首球。這是繼前大田隊主教練高宗秀（18歲零87天）之後，韓國球員曆史上最年輕的A級比賽進球排名第二的記錄（18歲零194天）。在世界杯決賽圈階段比賽中，孫興慜攻入3球，與安貞桓、全北顧問朴智星一起創下了韓國球員在世界杯上的最多進球紀錄。他擅長使用雙腳，在31球中左腳踢進了10球。 據大韓足球協會透露，孫興慜參加了6場世界杯正式比賽、12場亞洲杯正式比賽、35場世界杯和亞洲杯預選賽、46場友誼賽。其中，首發出場82場比賽、打滿全場的比賽51場、作爲隊長登場30場。在孫興慜出場的比賽中，韓國隊取得了50勝17平32負的成績。孫興慜表示，“雖然在與巴西隊的比賽中表現出了遺憾的結果，但在與智利隊的比賽中，將展現出更好的比賽。” 第二個6月A級比賽對手智利隊在國際足聯（FIFA）排名第28位，比韓國隊（第29位）高一個名次。雖然球隊在2015年、2016年連續兩次獲得美洲杯冠軍，但在2022卡塔爾世界杯南美地區預選賽上以第7名的成績未能進入決賽圈。在此次友誼賽上，阿萊克西斯•桑切斯、阿圖羅•比達爾（以上國際米蘭）等老將大舉缺席。25人中有13人是本國聯賽所屬球員，從新老交替的角度出發，以接近2進級的年輕球員爲主組建了球隊。 曾執教過塞維利亞、畢爾巴鄂競技隊（以上西班牙）、巴拉圭國家隊的主教練貝裏索在上任智利國家隊主教練後，將通過此次友誼賽首次亮相。 韓國國家隊主教練保羅•本托在5日的記者會上表示：“智利隊在執教經驗豐富的新任主教練的指揮下，將運用強有力的防守和短而有效的配合體系”，“將通過上場與巴西隊的比賽，發展需要完善的部分。”

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