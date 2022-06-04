近14年來首次出現5%左右的物價上漲……“與通貨膨脹的戰爭”剛剛開始. June. 04, 2022 08:59. . 上個月消費者物價比去年同期上漲了5.4%。這是自2008年8月全球金融危機以後13年零9個月以來的最高值。進入5%也是自當年8、9月以來的第壹次。體感物價指數上升到了6.7%。由於烏克蘭戰爭和世界各國的出口限制，居高不下的原油、原材料、農畜水產品價格對韓國人的實際生活造成了巨大的打擊。 韓國的消費者物價雖然比8%的美國、歐元區低，但由於包含在其他發達國家物價中的自住費用不足，實際上應該提高2%左右。政府壹直壓制著電力、煤氣、交通費用，壹旦費用現實化，物價將會進壹步上漲。 美聯儲上個月壹下次把基準利率上調0.5個百分點，從本月起著手進行量化緊縮（QT•Quantitive Tightening）。開始出售新冠疫情發生後為釋放資金而購買的債券，收回市場流動性。有人預測，最早從下個月開始上調標準利率的歐洲央行將時隔22年采取0.5個百分點的“大步伐”。3個月內，全球各國央行上調利率的次數就達60次。世界開始了與通貨膨脹的戰爭。 已經連續兩個月上調基準利率的韓國銀行也無法避免進壹步上調利率。在這種情況下，政府應該減少消費者和企業對通貨膨脹的沖擊，但目前還沒有出臺有效的對策。僅在本周初將面粉、豬肉等7個品種的關稅下調至0%的情況下，簽訂自由貿易協定的國家的進口產品從以前開始就處於零關稅狀態，因此幾乎沒有穩定價格的效果。 有人指出，經濟副總理秋慶鎬前天會見經濟團體負責人時要求“最大限度地吸收價格上漲因素”，這是單方面將成本上升負擔推給了企業。企業內部已經受到了上調工資的壓力。如果因物價上漲生活變得緊張的勞動者要求提高工資、企業將工資上漲的負擔轉嫁給產品價格的事情持續下去，經濟將陷入通貨膨脹的惡性循環。 戰勝通貨膨脹的方法就是通過不斷上調利率來消除過剩的流動性。在此過程中，政府應該與韓國銀行合作，尋找最佳的政策組合，以免經濟陷入嚴重的停滯狀態。勞動者、個體戶、企業等經濟主體也有必要克制過度的要求。

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