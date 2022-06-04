“解決供給不足……機票價格將分階段下降20%至30%”. June. 04, 2022 08:48. by 金在亨記者、申東鎮記者 monami@donga.com、niceshin@donga.com. 隨著韓國政府決定從8日開始24小時運營仁川機場國際航線，正在暴漲的機票價格穩定化的可能性備受關註。 據航空業界3日透露，航空公司為應對下周國土交通部的航空需求調查，正在掌握各路線的需求和職員的工作日程等。這是為了解除每小時飛機到達航班限制（插槽限制）和夜間飛行禁止時間（宵禁）等國際航線增編限制，從而制定增編計劃。有預測稱，以人氣路線為中心，增編步伐將加快。也有人預測，如果航班增加，特別是夜間及淩晨飛行增加，價格自然會下降。 旅遊業界也期待，如果夜間航班供應增加，機票價格就會下降。也有人預測，過去在旺季可以看到的夜間及淩晨飛行將再次活躍起來。某旅行社相關人士表示：“航空公司為了分析需求，已經與旅行社開會等，正在積極行動，”“如果供應不足得到解決，機票價格也將分階段下調20~30%。” 不過，也有人預測，由於航空公司人力不足和入境前基因增幅（PCR）檢查義務化等剩下的防疫措施，增編速度不會像預想的那麽快。韓國的最大通航國中國航線尚未恢復正常，也將成為增編計劃的絆腳石。航空業界相關人士表示：“還存在補充因長期休假而脫離的人力的問題。剩下的入境防疫程序仍然是旅遊需求減少的原因。在制定增編計劃時，將不得不考慮到這壹點。”

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