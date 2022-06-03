首爾公寓價格時隔2個月轉爲下降趨勢. June. 03, 2022 07:31. by 鄭瑞英記者 cero@donga.com. 首爾公寓的價格時隔兩個月轉爲下降趨勢。這可能是因爲在6月1日征收擁有稅（保有稅）基准日之前，以江北地區爲中心的下降交易增多。 據韓國房地産院2日發表的《5月第五周（以5月30日爲基准）一周公寓動向》顯示，首爾公寓的交易價格比前一周下降了0.01%。這是自3月28日創下-0.01%的紀錄以來，時隔兩個月再次出現下降趨勢。 按地區來看，以蘆原區（-0.03%）、道峰區（-0.02%）、江北區（-0.02%）等江北地區爲中心，呈下降趨勢。江南的情況是，瑞草區、江南區都比前一周上升了0.01%，上升幅度減少了。期待開發的龍山區（0.03%）以漢南洞一帶的超高價住宅爲主上升。 京畿地區以高陽市一山西區（0.11%）、一山東區（0.09%）、城南市盆唐區（0.05%）等期待重建規制緩解的第1期新城市爲主，呈上升趨勢。相反，始興市（-0.15%）、義王市（-0.12%）、華城市（-0.09%）、水原市靈通區（-0.11%）等因待售商品積壓而保持下降趨勢。 Jedu投資咨詢代表高俊錫（音）分析說：“由于標准利率上調等原因，購買勢頭沒有複蘇的情況下，在征收擁有稅標准日6月1日之前，隨著多住宅者處理了急售品，轉換爲下降趨勢。”

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