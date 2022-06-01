選擇之日，選擇決定4年地區生活的4125人. June. 01, 2022 07:27. by 姜炅石 coolup@donga.com. 選擇今後4年內負責我們小區生活的地方幹部的日子已經到來。朝野黨派31日晚12點之前展開了正式選舉運動，直到最後壹刻都在呼籲選民“請投出寶貴的壹票”。國民力量黨表示，“為了尹錫悅政府的成功，地方權力也要交替”，強調了“完成政權交替論”，共同民主黨則表示，“請再給4年前當選的他們壹次工作的機會”，提出了“有能力的幹部論”。 在6月1日地方選舉中，將選出17名廣域自治團體長和教育監、226名市長、郡守、區廳長、872名廣域議員、2988名基礎議員和5名教育議員。再加上因參加地方選舉等空出的7個地方舉行國會議員補缺選舉，將新選拔4132人。候選人總數為7616人，平均競爭率為1.8比1。特別是，實際引領地區生活的市道議員和市郡區議員共選出3860人，占全體選舉定數的93.4%。雖然與廣域團體長和基礎團體長選舉相比，關註度較低，但從通過制定條例等進行與選民實際生活密切相關的政治這壹點來看，地方議員的重要性日益增大。 朝野認為，自3月9日大選後時隔84天舉行的此次選舉具有對尹錫悅政府的初期評價性質，因此全力以赴。如果執政黨繼大選後取得二連勝，可以確保穩定的國政運營動力，但如果在野黨表現良好，同時掌握議會權力和地方權力，也有可能加強對新政府的牽制。 國民力量黨計劃，至少占據9個以上廣域團體長，向院內第壹大黨共同民主黨施壓；同時也沒有忘記提防各種輿論調查優勢導致的樂觀論。該黨院內代表權性東表示：“沒有投票的輿論只是數字，沒有投票的支持只是棄權，”“絕對不能安心，也不能安心。” 共同民主黨認為，除光州、全南、全北和濟州等湖南圈外，至少應該拿到兩處以上，正在展開懸崖邊上的哭訴戰略。總攬選舉對策本部長金瑉奭當天強調：“如果能切實贏得4個（廣域團體長）地區，並贏得5、6個地區，就會是非常好的防守。” 此次地方選舉投票在全國14465個投票站進行，從上午6點到下午6點，可以在居住地所在地管轄投票站進行。新冠確診及隔離者可以從下午6時30分至下午7時30分在居住地管轄投票站投票。

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