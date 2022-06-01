歐盟着手禁止進口俄羅斯原油……將給韓國物價上漲火上澆油. June. 01, 2022 07:27. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 作為針對入侵烏克蘭的俄羅斯的壹環，歐盟當地時間5月30日決定立即禁止通過海上進口俄羅斯產原油。這壹數量約占歐盟進口的俄羅斯原油總量的65%。歐盟還宣布，將階段性地減少占35%的通過輸油管的陸路進口，到今年年末為止減少90%的俄羅斯原油進口量。因此，31日國際油價時隔2個月再次超過了每桶120美元。 開始“控制飯桌物價”的韓國政府對國際油價上漲導致國內汽油和柴油價格上漲的可能性保持高度警惕。 歐盟行政首腦、歐盟委員會主席馮德萊恩在比利時布魯塞爾舉行的歐盟峰會後表示：“立即禁止通過油輪等海上進口俄羅斯原油。”對俄羅斯產原油依賴度較高的匈牙利等國家反對完全禁運，因此決定暫時允許陸路進口。 俄羅斯31日中斷了對拒絕盧布結算的荷蘭的天然氣供應，引發了歐洲與俄羅斯之間的能源戰爭。 歐盟宣布禁運俄產原油後，在倫敦ICE期貨交易所交易的布倫特原油價格31日壹度接近124美元。

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