日本允許旅遊入境後，旅遊商品“火熱”. May. 30, 2022 07:58. by 申東秦 shine@donga.com. 日本政府時隔2年多後決定允許旅遊入境，被新冠疫情壓抑的日本旅遊需求正在劇增。入境時免除居家隔離的未接種疫苗的兒童年齡標準也得到放寬，作為家庭旅行地受歡迎的東南亞旅遊咨詢也在增加。 據旅遊業界29日透露，“真好旅行”25日推出的日本大阪-神戶套餐特價商品（1365個座位）在發布兩小時後銷售壹空。這是今年7月至12月出發的預售商品，包括三天兩夜的機票、商務酒店住宿、導遊小費在內，價格定為49萬至52萬韓元。非特價（54萬至79萬韓元）商品當天也有1924人預約。這壹數字是最近5個月日本旅行預約人數（286名）的6.7倍。“真好旅行”相關人士表示：“包括壹天自由時間的日程，周末也有200人至300人前來咨詢，僅銷售5天就預約了3000多人。” “黃色氣球”七八月份出發的日本旅行套餐預約件數，本月比上個月同期增加了約7倍。“Interpark旅行”16日至21日的日本旅行預約件數比前壹周（9日至14日）增加了139%。 此前，日本只允許商務及留學生入境，但從6月10日起將允許通過當地旅行社申請團體遊客入境。這是自2020年3月以後時隔2年零2個月再次開放。韓國等98個國家的入境者即使沒有新冠疫苗接種證明，也將免除日本機場新冠檢查和居家隔離。金浦至羽田航線等航班也將進壹步增加。如果允許因新冠疫情而中斷的無簽證入境，日本旅遊需求將進壹步增加。 隨著入境時未接種兒童的免予隔離對象從目前的未滿6周歲上調到未滿12周歲，海外家庭旅行也變得容易。“Mo誒u旅行”13日至26日海外旅行商品預約件數比前兩周（4月29日至5月12日）增加了230%。從目的地來看，泰國（360%）、越南（350%）、新加坡（320%）、塞班島（250%）、關島（110%）的預訂量有所增加。

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