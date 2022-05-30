17歲的金娜英成爲職業乒乓球“冠軍賽女王”. May. 30, 2022 07:59. by 姜東雄記者 leper@donga.com. “韓國女子乒乓球的希望之星”金娜英（17歲•浦項能源•照片）主導了職業乒乓球元年女子組綜合冠軍。 28日，浦項能源隊在水原廣橋摔跤體育館舉行的“2022韓國職業乒乓球聯賽（KTTL）韓國聯賽（第一級聯賽）冠軍爭奪戰一番戰”上，憑借金娜英在兩場單打比賽中的出色表現，以3比1戰勝了三星生命隊。在常規賽中排名第一（12勝4負•積42分），已擁有1勝優勢的浦項能源隊無需進行第2場比賽，提前獲得了季後賽冠軍。在職業乒乓球冠軍賽上，先獲得2場勝利的球隊將登上冠軍寶座。 浦項能源隊主教練全慧京（45歲）從先發制人重要的第一單打開始，就派出了對內年齡最小的隊員金娜英。三星生命隊也以2020年東京奧運會國家代表崔孝周（24歲）進行了反擊。金娜英在第一局以11比9擊敗對手，贏得比較艱險，但在第二局她以11比3輕松擊敗對手，爲本隊拿下了一場勝利。金娜英在球隊第二單打贏球，而雙打輸掉總比分2比1的情況下進行的兩隊的第4單打比賽中，以2比1擊敗了邊瑞英（19歲），確定了本隊的冠軍。全教練評價道：“在球隊王牌選手全智姬（30歲）因傷缺陣的情況下，（金）娜英發揮了應有的作用。”浦項能源隊是今年4月在全國男女選手大賽女子普通組奪冠的強隊。但是長時間作爲王牌選手活躍的全智姬因傷缺陣，預計將會出現戰鬥力空白。 當天，男子組常規賽排名第一的三星生命隊（積52分）也以3比2戰勝了排名第二的國軍體育部隊（尚武隊•積51分），成爲職業乒乓球元年綜合冠軍的主人公。趙大成（20歲•三星生命）在兩隊大比分2比2戰平的第5單打比賽中以2比0戰勝了趙承珉（24歲•尚武），爲本隊贏得了最後的勝利。

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